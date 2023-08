Dustin Poirier cree que la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA) se estaría burlando de sí misma si Conor McGregor no se ve obligado a pasar por los procedimientos adecuados antes de su regreso a la UFC.

McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC) afirma que tiene la intención de luchar contra Michael Chandler en diciembre, pero aún tiene que volver a entrar en el grupo de pruebas de la USADA. La única manera de que una pelea entre los entrenadores de «The Ultimate Fighter 31» pueda ocurrir en el UFC 296 el 16 de diciembre en Las Vegas, es si a McGregor se le concede una exención.

Si sigue el protocolo estándar, McGregor tendrá que someterse a dos pruebas limpias en un período de seis meses, lo que significa que no podría competir hasta 2024. El mánager de McGregor, Audie Attar, dijo recientemente a MMA Junkie que tienen la intención de hacer las cosas de la manera correcta con la USADA, pero si no lo hacen, el tres veces ex oponente de McGregor, Poirier (29-8 MMA, 21-7 UFC), cuestiona el efecto que tendría en la integridad del deporte.

«Me gusta la USADA, y sí creo que están haciendo un buen trabajo de limpieza de nuestro deporte«, dijo Poirier a MMA News. «Pero para mí, si renuncian a ese (período de prueba de seis meses) y le permiten competir sin pruebas de drogas, como que sólo hace una broma de todo el asunto. Hay que eliminarlo por completo. No debería haber zonas grises. Con la USADA es blanco y negro: si te sometes a las pruebas y las superas, puedes competir. Si no te sometes a las pruebas, no compites.

«Antes no había zonas grises. Veremos qué pasa. No me estoy cagando en la UFC, no me estoy cagando en la USADA. No quiero acusar ni decir cosas sobre ninguna de las dos compañías sin que tomen una decisión oficial. No sé lo que van a hacer con Conor y el tema del control antidopaje. Pero si le permiten competir sin control antidopaje, están haciendo toda una broma de la USADA.»

► El pasado entre Poirier y McGregor

Poirier derrotó a McGregor dos veces – la más reciente un final TKO en UFC 264 en julio de 2021 donde McGregor se rompió la pierna en el primer round. El irlandés no ha competido desde entonces, pero Poirier no está listo para hacer acusaciones hacia McGregor, considerando que su rival nunca ha tenido problemas con la USADA en el pasado.

«Estoy seguro de que lo haría si lo arrestan por usar esteroides», dijo Poirier sobre McGregor empañando su legado. «Pero también, él estaba en el protocolo de la USADA cuando estaba haciendo grandes cosas, por lo que estaba pasando pruebas cuando todavía estaba haciendo que sucedieran cosas increíbles en el octágono.

«Es difícil de decir, depende de la persona que mira, mirando desde fuera. Estoy seguro de que mucha gente va a decir si eso sucedería, estoy seguro de que mucha gente va a decir que sí, estoy seguro de que mucha gente lo apoyaría, así que es lo que es.»