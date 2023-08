AEW All In también ha superado a SummerSlam 1992

No puede evitar AEW ser comparada con WWE, ni ninguna compañía de primer nivel «mainstream» que programe una cita del tamaño de All In. McMahonlandia es la principal referencia a la hora de colocar listones.

Los tres eventos luchísticos con mayor asistencia de público (verificable) en la historia se dieron bajo el paraguas de WWE: WrestleMania 32 (97.769), SummerSlam 1992 (79.127) y WrestleMania III (78 mil). Y All In, como informamos a inicios de semana, ya había rebasado la cifra de la tercera entrega de «The Showcase of the Inmortals». Logro comentado así por Dave Meltzer.

«Superó a Hogan–André. El último número que vi fue 78 mil. Creo que no está todavía en 79 mil. Fueron 78 mil y unos 150 ayer. Estamos en los 78 mil. El siguiente número que supongo sería el objetivo es 79.127 [SummerSlam 1992]. Por lo que están a 600. Eso sería otra semana, tal vez menos de una semana. Por lo que creo que la marca caerá. Y luego la grande, que es WrestleMania 32, y probablemente el récord de Londos [Jim Londos vs. Kola Kwaraini en el Estadio Panathinaikó de Atenas se dice aunó a unas 80 mil personas]».

► SummerSlam 1992, el espejo superado

Y ahora, en la más reciente actualización ofrecida por WrestleTix, podemos confirmar que All In será el segundo evento luchístico con mayor asistencia de público «verificable» de la historia y el primero celebrado sobre suelo europeo. Este «acontecimiento cultural» (en palabras de Chris Jericho), ha despachado ya más boletos que SummerSlam 1992: 79.346.

Recordar que aquel show de hace 31 años discurrió sobre el antiguo Wembley Stadium, demolido en 2003 y reemplazado por su nueva «versión» en 2007, donde se celebrará All In. Predecesor y sucesor comparten una similar capacidad.

AEW All In

Sun, 27 Aug 2023

Wembley Stadium, London



Available Tickets => 4,702

Current Setup => 84,048

Tickets Distributed => 79,346



Resale => 1,601



They blew past the SummerSlam 92 European record of 79,127 with a big day today. pic.twitter.com/usjjFWQgfB — WrestleTix (@WrestleTix) August 10, 2023

Tan sobrada parece AEW con All In que está permitiéndose el lujo de conformar un cartel del evento que si bien se antoja apetecible, luce por debajo de las expectativas. Paso a recordar su estampa actual.