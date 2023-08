Kofi Kingston comparte sus sensaciones después de haber vuelto a la WWE tras el mayor tiempo que ha estado nunca fuera de la programación en WWE’s The Bump. El que fuera Campeón WWE volvió junto a Xavier Woods durante durante el Raw de esta semana venciendo a The Viking Raiders. Es de suponer que ambos equipos estarán rivalizando en las siguientes semanas pero The New Day han puesto en claro desde un primer momento que quieren volver a ser Campeones de Parejas.

► Kofi Kingston han vuelto

«Se sintió increíble, fue asombroso. Fue un poco extraño. Cuando Woods y yo entramos al edificio, ambos sentimos esa ansiedad, solo al entrar y volver a estar en medio de todo. Nunca había estado tanto tiempo fuera de acción. Creo que casi fueron cinco meses exactos. Creo que me lastimé el 3 de marzo. Luego tuve mi cirugía el 16 de marzo. Nunca había estado fuera tanto tiempo. Fue un poco extraño volver y estar en el vestuario. Por supuesto, todo sigue como siempre. El mundo sigue girando cuando no estás ahí, ya sabes a lo que me refiero, en términos de la WWE. Pero se sintió bien. Se sintió bien volver a casa. Así que sí, definitivamente emocionado de estar de regreso. Woods y yo estamos ansiosos por contagiar nuevamente al Universo WWE con el poder de la positividad«.

«Honestamente, fue como montar en bicicleta, para ser sincero. Después de estar alejado del ring durante tanto tiempo, siempre tienes esa pregunta en la mente, como ‘¿Voy a olvidar cómo hacer esto? ¿La gente se olvidará de quién soy?’ Especialmente con mi lesión en el tobillo, ¿seguiré siendo capaz de hacer lo que hago? ¿Podré moverme bien allá afuera?’ Afortunadamente, el Universo WWE tiene una forma de hacer que todo el dolor y todo desaparezcan. Tan pronto como cruzas esas cortinas, no sientes ningún dolor. Hay una avalancha de adrenalina y simplemente sales y haces lo tuyo. Así que eso es lo que hicimos. Fue fantástico, fue increíble».