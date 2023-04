Chris Jericho: “AEW All In será un evento cultural”

Todos en AEW están emocionados con el próximo pay-per-view All In 2023, empezando por Chris Jericho, una de las caras de la compañía. Qué pasará entonces es una completa incógnita en todos los sentidos, pero el que fuera Campeón Mundial de Peso Completo adelanta que será un evento cultural.

> “AEW All In será un evento cultural”

“Desde el punto de vista comercial, fue un gran movimiento y un gran movimiento para Tony Khan reservar Wembley. Ha habido un par de veces a lo largo de los años; la primera vez en Toronto, ‘Debería haber reservado un estadio’. Primera vez en Los Ángeles, ‘Debería haber reservado un estadio’. Esta vez, nuestra primera vez en el Reino Unido, ‘Debería haber reservado un estadio’, lo hacemos y, por supuesto, la gente dice: ‘Estás loco. Es demasiado grande’. Podríamos haber hecho el O2, que es un gran estadio, podríamos haber hecho Craven Cottage, que es el lugar que posee Tony, creo, con el Fulham.

Ir a Wembley es como, ‘Sujeta mi cerveza, mira esta mi*rda’. Va a ser masivo y tiene el potencial de vender incluso más de lo que esperan los expertos porque creo que va a ser un evento cultural. El hecho es que, cuando algo se vuelve genial, es cuando más gente quiere ir. Sin mencionar el hecho de que tenemos una gran presencia televisiva y una gran base de fans en el Reino Unido. No lo garantizo ni lo predigo, pero no me sorprendería si termináramos con 60.000 a 70.000 personas en ese lugar“.

¿Qué te gustaría que pasara en AEW All In?