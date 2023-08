La gran boxeadora Claressa Shields continuará su experimento en las MMA. Shields (1-1 MMA, 1-1 PFL), dos veces medallista de oro olímpica y campeona de boxeo en tres divisiones, ha vuelto a firmar con la PFL en un acuerdo multianual, según anunció la promoción el miércoles.

Ampliamente considerada como una de las mejores mujeres en el boxeo, Shields ha competido dos veces en MMA bajo la bandera de la PFL, y buscará continuar su carrera en la jaula en 2024.

«The GWOAT» (The Greatest Woman of All Time), está invicta en boxeo con un récord de 14-0. En 2020, decidió comenzar a entrenar MMA y debutó en 2021. En 2021 PFL 4, Shields registró un TKO en el tercer asalto sobre Brittney Elkin para ganar su primer combate profesional de MMA.

«Estoy emocionada de regresar a una organización que da prioridad a los luchadores, y no puedo esperar para volver a la PFL SmartCage», dijo Shields en el comunicado de prensa. «Mi objetivo sigue siendo el mismo: seré el primer atleta en ostentar campeonatos de boxeo y MMA simultáneamente. He crecido mucho desde mi primer combate de MMA y no puedo esperar a poner en práctica mis habilidades.»

► Carrera de Shields después de sus dos peleas en PFL

El segundo combate profesional de la carrera de Shields en las MMA no fue a su favor, ya que cayó por decisión dividida ante Abigail Montes. Desde entonces, Shields ha cosechado tres victorias por decisión unánime en boxeo, derrotando a Ema Kozin, Savannah Marshall y Maricela Cornejo.