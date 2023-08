La experiencia distópica vivida en los últimos tres años con el coronavirus hizo que ayer, bajo los focos de Dynamite, Hikaru Shida disputara su primera defensa del Campeonato Mundial Femenil AEW sin restricciones ante público en vivo.

Combate que estuvo enmarcado dentro de un torneo donde se decidirá a su vez la forma que tendrá la lucha por el Campeonato Mundial AEW que veremos en All In. Shida se ganó así su pase, confirmándose pues que ejercerá de monarca, mientras Toni Storm, por ser la anterior campeona, también tiene plaza asegurada.

¿Y qué hay de los dos huecos restantes? El viernes, en Rampage, Saraya se medirá a Skye Blue, y el próximo miércoles, en Dynamite, Britt Baker luchará contra The Bunny. Las ganadoras de estos duelos completarán ese cupo de cuatro gladiadoras, uniéndose a Shida y Storm.

Cuatro años de existencia y todavía parece que haya que dar las gracias a AEW por programar a mujeres en sus eventos. Comentado anteriormente, se diría que AEW incluye luchas femeniles para cumplir con esa llamada cuota femenil en aras de la corrección política y de preservar su imagen de producto «progresista«. Sin embargo, quien siga de cerca el producto, verá sus costuras.

AEW All In discurrirá el 27 de agosto al amparo del Wembley Stadium de Londres (Inglaterra), y por ahora presenta el siguiente cartel.

