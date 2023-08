LuFisto sí defiende a CM Punk: «Es un caballero»

«Es curioso cómo algunas personas culpan al equipo de guionistas por una división de mujeres que no funciona bien. El talento tiene demasiado poder; se menosprecian mutuamente; hablan mal de posibles empleados para evitar que tengan oportunidades desde el momento en que llegan… Todo empieza aquí. Aquella a la que llamaste despectivamente ‘la maldita idiota franco-canadiense’«. Unos días atrás, LuFisto atacaba al vestidor femenil de AEW, cuando en SUPERLUCHAS nos hacíamos eco de la toxicidad existente dentro del mismo, así como también de la infelicidad e indiferencia existente.

Pero no todo lo que vivió la luchadora de 25 años en la industria que actualmente trabaja, por ejemplo, en Game Changer Wrestling, es negativo pues en una nueva publicación en redes sociales sí defiende a CM Punk en medio de la nueva polémica que lo envuelve. También realiza una aclaración sobre lo que es una opinión y un hecho.

"One person’s PERSONAL experience is NOT…

A) The gospel truth

B) Facts

C) Anything but one perspective influenced by PERSONAL experience and interaction."

Every time I met @CMPunk, he was always a true gentleman, a class act and fun to be around. 😊 pic.twitter.com/TWbYAMGnIy

— LuFisto (@LuFisto) August 16, 2023