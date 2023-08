No dejan de sucederse los comentarios en redes sociales. Considerando las previsiones reportadas, muchos seguidores creen que por ahora, el cartel de AEW All In luce decepcionante. O digámoslo de otra forma, no a la altura del que será el segundo show luchístico con mayor asistencia de público (verificable) de la historia.

Les recuerdo el listado de encuentros oficiales.

► All Out, ¿el peor enemigo de All In?

Hoy, dentro del Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer comparte una actualización de los combates que se especula serán añadidos a All In en los próximos días. Y podemos confirmar que All Out (3 de septiembre, una semana después) explicaría el porqué de unas concreciones un tanto conservadoras para la gran cita británica.

Recordemos también que la semana pasada Samoa Joe lanzó reto a CM Punk, y este acabará aceptándolo mañana o el próximo sábado en Collision. Andrade hizo lo mismo con Malakai Black, vía Twitter, aunque de momento no hay publicaciones que hablen de su inclusión. Por su parte, Jeff Jarrett endosó guitarrazo a Grado, y se dijo que habría combate entre ellos.