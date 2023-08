Natalya habla sobre The Bloodline: «Las familias se reconcilian»

«La historia de Bloodline es tan increíble porque la audiencia realmente no quiere ver un final. Creo que mucha gente pensó: ‘Oh, después de WrestleMania, cuando The Usos perdieron los títulos de parejas, y hubo esta rivalidad entre Cody y Roman, que sería el final de Bloodline’. Nadie quiere ver un final. Realmente ha sido algo que queremos ver a dónde va a ir. Para mí, es simplemente una televisión convincente, y es emocionante ver cómo se desarrolla incluso cuando soy parte de la compañía». Esto decía Natalya hace dos meses.

► Natalya habla de The Bloodline

Cuando la situación de The Bloodline era muy distinta a la actual, tanto que existía una facción, lo cual no es así en la actualidad, aunque veremos qué pasa con Jimmy Uso a continuación. Más recientemente, The Queen of Harts volvió a ser preguntada por esta cuestión mientras hablaba con SKOR North. Cabe mencionarse que si bien la alianza no sigue adelante, la historia en sí misma sí, este es un nuevo capítulo, y vendrán muchos más por delante. No está claro cuál podría ser el final pero parece muy lejano.

«Cuando observas la historia de Bloodline, resulta fascinante, ya que, aunque soy una artista dentro de la compañía, también me considero una fan. Me pregunto: ‘¿Qué me gustaría ver? ¿Qué sería interesante para mí?’ Al analizar la trama de Bloodline, , porque las familias discuten, pero también se reconcilian. Después de que estos chicos terminen de pelear, probablemente volverán a ser amigos.

«Yo peleo con mi hermana una vez al día, y luego somos las mejores amigas dos minutos después. Esa es la dinámica familiar y por eso resulta tan fascinante. Al ver las fotos de Roman y los Usos cuando eran niños y jugaban al football juntos, siento una conexión con eso. Tienen una historia profunda entre ellos. Las historias en WWE logran captar la atención de la gente para que sigan viendo qué sucederá después».

Work hard ➡️ Play hard! What are your plans today?! We’re gonna have a pool party! 💧🧡👙☀️🔥🫶 pic.twitter.com/E6jwmTJbou — Jenni Neidhart (@neidhartjenni) July 30, 2023