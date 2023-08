Fuera de WWE, Ronda Rousey prepara su segundo libro

«Puede ser el final, punto. Así que todo el asunto fue que Ronda, sabes que esto parecía ser, ‘es mi último combate y Shayna es la que me metió en esto, así que si tengo que salir, perderé por rendición, porque a nadie se le permitió vencer a Ronda por sumisión, esa fue la clave. Entonces, ella lo hizo, con su mejor amiga, y quiero decir, en teoría, es genial para Shayna si le dan seguimiento, así que ya veremos». Ronda Rousey podría no volver a WWE. Ella misma lo dijo: «Shayna Baszler, tú fuiste la razón de que entrara en este negocio… Ahora no tengo razones para seguir».

► Las nuevas memorias de Ronda Rousey

Y mientras está alejada de la lucha libre profesional -probablemente, sí que va a retomar su carrera como Superstar después de un tiempo de descanso y dedicación a otras pasiones- The Baddest Woman of the Planet tiene un nuevo proyecto: escribir su segundo libro de memorias. Así nos informan desde PWInsider.

«PWInsider.com ha confirmado que Ronda Rousey, miembro del Salón de la Fama de UFC y estrella de la WWE, lanzará una segunda autobiografía el próximo año.

«El libro llevará por título Our Fight, siguiendo su obra de 2015 titulada My Fight.

«Rousey ha firmado con Hachett Book Group para publicar el libro en la primavera de 2024«.

«Sé que puedo superar cualquier dificultad. Sé que me puedo reponer cuando las cosas están en su peor momento. No tengo miedo de perder todo mi dinero ni de perder mi carrera, porque sé que he vivido hasta en mi coche y he podido salir adelante. Una vez que has conquistado las peores cosas, no tienes por qué temerle a lo desconocido. El combate está allí para que tú lo ganes». Así dice la premisa del primer libro de Ronda Rousey. Por ahora se desconoce el del segundo. Pero continuaremos informando cuando tengamos novedades en SUPERLUCHAS.