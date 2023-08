Ronda Rousey se tomará un tiempo fuera de WWE

En el reciente evento premium, SummerSlam 2023, Ronda Rousey y Shayna Baszler se enfrentaron en un combate con reglas de MMA, esto es, que la victoria solo podía darse por KO o por rendición. El combate no fue tan bueno como muchos esperaban, ya que incluso no tuvo una jaula (que hubiera sido más propicio para la ocasión) y mucha gente que acudió al Ford Field gritó «aburrido» en algunos pasajes del encuentro. Al final, Shayna salió victoriosa tras hacer desanecer a su rival, y esto pone fin a esta corta pero intensa rivalidad.

► Ronda Rousey se tomará un largo descanso por segunda vez

Luego de este combate, que se produjo como consecuencia de una apurada rivalidad entre Ronda Rousey y Shayna Baszler, se pudo conocer que The Baddest Woman in the Planet se tomará un tiempo fuera de la WWE. La primera fuente en confirmar aquello fue Wrestling News, quien en sus redes sociales indicó que se desconoce cuándo regresará al ring.

«Ronda Rousey dejará WWE después de esta noche. Se desconoce una fecha de regreso.»

Durante el reciente Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer habló sobre el combate SummerSlam de Ronda Rousey y Shayna Baszler, y también agregó que la lucha podría haber sido la lucha final de Rousey en la WWE.

«Puede ser el final, punto. Así que todo el asunto fue que Ronda, sabes que esto parecía ser, ‘es mi último combate y Shayna es la que me metió en esto, así que si tengo que salir, perderé por rendición, porque a nadie se le permitió vencer a Ronda por sumisión, esa fue la clave. Entonces, ella lo hizo, con su mejor amiga, y quiero decir, en teoría, es genial para Shayna si le dan seguimiento, así que ya veremos.»

Esta es la segunda vez que Ronda Rousey se toa un tiempo prolongado fuera de la WWE luego de que en el 2019 hiciera lo propio cuando perdió el Campeonato Femenil Raw en WrestleMania 35 ante Becky Lynch. Eventualmente regresaría en el Royal Rumble 2022, ganando la batalla campal, que le valió un boleto para WrestleMania 38, donde le ganaría el campeonato femenil SmackDown a Charlotte Flair.

Habrá que ver qué hace Ronda Rousey a continuación. Se tomará un tiempo a partir de ahora y solo el tiempo dirá si ella regresa.