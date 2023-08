WWE SMACKDOWN 4 DE AGOSTO 2023 .— Dos de los participantes de la batalla campal de SummerSlam son LA Knight y Sheamus, quienes tienen muchos problemas por resolver, y antes de enfrentarse en el evento más candente del verano, tendrán un mano a mano en Friday Night SmackDown. Aunque los fans estarán apoyando a LA Knight, éste no deberá confiarse, pues el irlandés llegará con toda la intención de destruirlo. La acción de la marca azul de WWE se emite desde el Nutter Center, en la Wright State University de Dayton, Ohio.

Jey Uso, el retador al Campeonato Universal Indisputable WWE, recibió una paliza por parte de Roman Reigns y Solo Sikoa, pero se encuentra listo para su importante lucha en SummerSlam. Este viernes hará acto de presencia en SmackDown.

Entre tanto, la Campeona WWE, Asuka, quien defenderá su título ante Bianca Belair y Charlotte Flair este sábado, tendrá un careo con sus retadoras. ¿Llegarán a los golpes?

WWE SmackDown 4 de agosto 2023

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

► LA Knight aparece y dice que le parece horrible estar en la Batalla Campal de SummerSlam 2023, pues solamente es una lucha de escorias, de las sobras de WWE.

► Grayson Waller, Sheamus, The Miz, Shinsuke Nakamura, Santos Escobar, Matt Riddle y LA Knight, son los nombres hasta ahora anunciados. Sin embargo, aseguró que se llevará la victoria. YEAH!

WWE SMACKDOWN 4 de agosto 2023 | Resultados en vivo | LA Knight vs. Sheamus ►1- LA Knight vs. Sheamus Sheamus entró al ring acompañado de Ridge Holland y Butch. En esta lucha está en juego quién entrará al ring en la última posición en esta batalla campal. La campana sonó y la arena entera empezó a corear el nombre de LA Knight. Sheamus le dio un rodillazo y fue abucheado. Así como también tras darle una tacleada de hombro al favorito del público. LA Knigh se recuperó con dos codazos y los fans lo ovacionaron como loco. Escobar, Waller y Miz aparecieron, así como Kross y Scarlett. Todos rodearon el ring y de la nada, la lucha se convirtió en un Lumberjack Match, hasta AJ Styles y Michin aparecieron. El final llegó cuando Austin Theory apareció para atacar a todos. LA Knight aprovechó el desorden para aplicarle a Miz su BFT y plancharlo para ganar por cuenta de tres. El Final BTE de LA Knight. Valoración 4.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros LA Knight, más caliente que el sol. Los fans lo aman. Impresionante.

Buenas forma de promocionar la batalla campala de mañana. Contras Nada negativo en particular a resaltar.



► Se mostró un video previo en torno a la lucha de Brock Lesnar vs. Cody Rhodes 3 que tendrá lugar mañana en SummerSlam 2023.

WWE SMACKDOWN 4 de agosto 2023 | Resultados en vivo | LA Knight vs. Sheamus ►2- The OC (Karl Anderson y Luke Gallows) vs. The Brawling Brutes (Ridge Holland y Butch Esta lucha nace luego del despelote del combate inicial, fue programada por Adam Pearce. Butch sorprendió con patadas voladoras a Anderson, pero el realmente sorprendido fue él, pues de la nada, unos muy bien trajeados Angelo Dawkins y Montez Ford aparecieron y golpearon tanto a Butch como a Anderson duramente. El Final Descalificación a favor de The Brawling Brutes. Valoración 2.4 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Lo que vimos en el ring no fue muy destacado, lo bueno fue que sirvió para dar vida a The Hurt Business 2.0.

Contras Lo que alcanzaron a mostrar en el ring fue lo normal, nada destacable.



► Gallows intentó ayudar a Anderson, pero fue golpeado. Dawkins atacó con un powerbomb a Anderson y luego, atacó a Butch. Sin duda alguna, una actitud bastante sorpresiva. Parece ser que se formó The Hurt Business 2.0 con Bobby Lashley.

► El Sabio Paul Heyman está en el centro del ring, con una cara de muy mal humor. Los fans lo abuchean. Un muy serio Heyman dice que esto no es lo que Roman Reigns quería, l contrario, era lo último que hubiese querido y que no sabe cómo llegamos hasta este nivel.

► «Ustedes, tú, tú y tú» deben culpar a Jey Uso porque probablemente ya no volveremos a ver a Jimmy Uso en WWE, asegura Heyman.

► Luego, se emitió un video promocional en torno a lo que será La Lucha Tribal, en donde estará en juego el importante collar samoano y el honor de ser llamado el verdadero Jefe Tribal. Roman Reigns, el Campeón Universal Indisputable WWE vs. su primo, Jey Uso.

► Jey Uso llegó al ring y tomó micr´pofono. Fue grandemente ovacioando por los aficionados. Jey usó el «Yeah! Yeah! Yeah!» de LA Knight y dijo que todo era cierto, que mañana el Combate Tribal iba a tener lugar y describió cómo iba a golpear a Reigns con un palo, con una silla y que si realmente es el Jefe de la Mesa, pues tendrá que atravesar una mesa mañana en SummerSlam 2023.

► «Mañana, voy a vencer a Roman Reigns… ¡Para convertirme en el nuevo Jefe Tribal y el nuevo Campeón Universal Indisputable WWE!», aseguró Jey Uso. Solamente para ser interrumpido por el peligroso Solo Sikoa, quien llegó muy enojado al encordado.

► Jey Uso le pidió calma a su hermano y luego, le dijo que pensara las cosas, pues le iba a pasar lo mismo que a sus hermanos. Y que dejara de recibir órdenes de Paul Heyman y Roman Reignds, que dejara de dejarse usar.

► Solo Sikoa le pidió a Heyman que se largara del ring, y Jey Uso sorprendió a su «hermanito menor» con una tremenda superkick que lo sacó del ring. Los fans enloquecidos lo ovacionaron. Jey Uso intimidó a Heyman y lo amenazó con patearlo, pero hizo un bailecito en el ring y se marchó al vestidor.

WWE SMACKDOWN 4 de agosto 2023 | Resultados en vivo | LA Knight vs. Sheamus ►3- Austin Theory (c) (Campeón de los Estados Unidos vs. Cameron Grimes En esta lucha, el título no está en juego. La misma nació de la gran trifulca entre los participantes de la batalla campal de SummerSlam 2023, al inicio de este show. Grimes fue golpeado rápidamente por Theory y este hasta logró una cuenta en dos a su favor, pero Grimes lo sacó del ring y le cayó encima con un buen tope suicida. Luego, con una plancha cruzada al estilo Mil Máscaras desde la esquina, planchó a Theory y la cuenta llegó a dos. Grimes azotó contra la lona a Theory, pero el monarca sobrevivió, pese al dolor. Rápidamente después de esto, Theory le movió las sogas del esquinero a Grimes y con su rodillazo a la cara, Theory planchó venció a Grimes por cuenta de tres. El Final A-Town Down. Valoración 4.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una lucha de ritmo acelerado, bien interesante.

Contras Pudieron haber tenido un poco más de tiempo para enfrentarse en el encordado.



► Con un azotón contra la lona, Santos Escobar atacó a Austin Theory. La próxima semana, el mexicano buscará arrebatarle el Campeonato de los Estados Unidos WWE.

► Luego, se emitió una viñeta de Asuka preparándose para defender el Campeonato Femenil WWE en SummerSlam 2023 frente a Charlotte Flair y Bianca Belair.

► Bayley y la MIss Money in the Bank 2023, Iyo Sky, fueron entrevistadas en The Gyraon Waller Effect.

► Luego, sonó la música de entrada de Shotzi Blackheart y esta apareció en su tanque… Solo que no era ella, pues Shotzi apareció detrás de Bayley y la golpeó.

► Shotzi Blackheart amenazó con dejar pelona a Bayley, pero esta pudo salir corriendo del ring. Luego, Shotzi fue golpeada por Iyo SKy, quien se sorprendió bastante al ver que quien estaba en dicho tanque era Zelina Vega, su rival de esta noche.

WWE SMACKDOWN 4 de agosto 2023 | Resultados en vivo | LA Knight vs. Sheamus ►4- Zelina Vega vs. Shotzi Blackheart Sorprendentemente, en menos de un minuto y medio, Zelina Vega controló a Iyo Sky y con su powebomb llamado Yoshi Tonic se llevó la lucha. ¿Será que para resarcirse de esta pena que pasó frente a los fans, cobrará mañana su Maletín de Money in the Bank 2023 y hará efectivo su contrato por una oportunidad titular inmediata y ganará algún título femenil? Ya lo veremos, atentos a SÚPER LUCHAS. El Final Yoshi Tonic. Valoración 2.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros La Miss Money in the Bank quedó mal parada, con el orgullo herido, por lo que bien podría mañana intentar ganar el título para recuperar y mostrar su valía.

Zelina Vega lució bien lo poquito que duró el match. Contras Nada negativo en particular a resaltar.



WWE SMACKDOWN 4 de agosto 2023 | Resultados en vivo | LA Knight vs. Sheamus ►5- Jey Uso vs. Solo Sikoa (con Paul Heyman) Inesperado el evento estelar de esta noche en SmackDown. Jey Uso enfrenta a un duro rival en su hermano menor, Solo Sikoa, quien defiende los intereses de un Roman Reigns que llegará mañana a su lucha en SummerSlam 2023 bastante descansadito. ¿Influirá esto en la lucha en contra de Jey mañana en SummerSlam 2023? Sikoa rápidamente tumbó a la lona con una tacleada de hombro a su hermano y le dio varios cabezazos. Sikoa desarmó la mesa de los comentaristas, pero Jey lo sorprendió con una superkick y un tope suicida para castigarlo sobre la mesa antes de unos cortes comerciales. Tras varias superkicks seguidas, Jey Uso logró dejar en la lona a su hermano, luego, le cayó encina con su diviing splash desde el esquinero para plancharlo y así obtener la cuenta de tres. El Final Diving splash de Jey Uso Valoración 5.8 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una buena victoria de Jey Uso que le da confianza para enfrentarse mañana a Roman Reigns en SummerSLam 2023.

Contras



► Tras la lucha, Jey Uso fue golpeado duramente por Solo Sikoa contra el poste del esquinero. Luego, Sikoa tomó una silla, pero con varias superkicks a la cara, reforzadas con el hecho de que Sikoa se golpeaba con la silla en la cara, Jey se defendió y luego, tomó la silla y le dio varios golpes con ella.

► Jey Uso se paró celebrando sobre la mesa de comentaristas en inglés y así cerró el show antesala del evento premium SummerSlam 2023.