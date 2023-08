Triple H defiende a Vince McMahon y su papel creativo en WWE

Como lo hemos venido reportando aquí en SÚPER LUCHAS, Vince McMahon ha estado últimamente metido de lleno en la dirección creativa de WWE, y ha realizado algunos cambios, que han sido criticados, como por ejemplo, cambiar guiones de Raw o SmackDown de última hora, o poner apodos a luchadores, como «Big» Bronson Reed y «Dirty» Dominik Mysterio.

Nadie sabe a ciencia cierta cuál es el nivel en el que McMahon está involucrado a nivel creativo, pero muchos fans temen que McMahon haya desplazado a Triple H, quien sobre el papel funge como Director Creativo de Contenido WWE.

► Triple H respalda a Vince McMahon en su influencia e intromisión creativa en WWE

Sin embargo, Hunter dijo en la conferencia de prensa posterior a SummerSlam, que es él quien toma la mayoría de las decisiones, y que McMahon no está involucrado en lo que pasa día a día a nivel creativo, eso sí, defendió sus intromisiones .Estas fueron sus palabras:

«La razón por la cual WWE es lo que es, la razón por la cual este negocio, no solo WWE, podrías argumentar, de manera muy válida, es que sin Vince y su visión para este negocio, quizás ya no existiría.

«Hubo cosas en ese momento, en el pasado, que eran muy populares, como el roller derby, cosas así, que simplemente desaparecieron de la faz de la tierra. La visión de lo que hizo cambió el negocio, cambió todo, durante 50 años. Una increíble racha de éxito.

«No hay una mente más grande en el negocio que Vince McMahon. En este punto en el tiempo, si ninguno de nosotros busca consejo de él en momentos de reflexión sobre ideas o pensamientos, o si tenemos una pregunta, sería absurdo no hacerlo.

«Es estar al lado de alguien que ha olvidado más sobre esto de lo que jamás sabrás. No aprovechar eso en algún aspecto… ¿Está día a día? No. ¿Está metido todo el tiempo? No.

«Si alguien lo ha ganado es Vince McMahon, si quiere hacer algún aporte creativo, está en su derecho hacerlo».