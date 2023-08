La entrevista más reciente de Chris Van Vliet es con Summer Rae. En SUPERLUCHAS nos encanta cómo nuestro compañero conversa con sus invitados y como hemos hecho anteriormente estaremos trayendo las mejores declaraciones de la ex WWE Superstar. En esta ocasión, recordamos que durante su entrada a Royal Rumble 2022, que fue su última lucha en WWE, la vimos gritando varios «F*ck you». El video se hizo viral. Así como también profundizamos en el hecho de que su participación fue anunciada antes de tiempo. También aprovechamos su mención a su amiga/rival Natalya para acordanos también de su historia. Y para terminar hablamos de su no regreso en Royal Rumble 2023.

► «F*ck you», «F*ck you», «F*ck you»

«No recuerdo eso. Sin duda, perdí el conocimiento. Sin duda, perdí el conocimiento. Um, de nuevo, no sé cómo estoy en transmisiones en vivo de televisión como las de las carreras de caballos. Solía trabajar para NASCAR. Y hay todas estas reglas en las que no puedes decir malas palabras y yo, debido a la lucha libre, hablo así, ‘a la mi*rda con esto’ y ‘a la mi*rda con aquello’, tengo la boca más sucia. Así que no recuerdo eso. Pero eso se volvió viral. Sí. Y yo estoy como, ‘Oh, no’. Y así que sabía que tenía, ya sabes, dos minutos, y iba a aprovecharlos al máximo. Así que definitivamente no fue el ‘Vete a la mi*rda’. Pero Nattie y yo exprimimos al máximo nuestra historia«.

► Natalya

«Lo sé. Y antes de pensar incluso en todo esto, estaba reflexionando sobre si debía mantener la fachada durante toda la entrevista y seguir con lo de Natty. Incluso cuando no estoy entrenando, Natty no me menciona en su Instagram, dice que tenemos que mantenerlo en secreto [que en realidad son amigas]. Y pienso, sí, antes de que Natty se retire de la lucha libre, tenemos que tener nuestro conflicto. Ella brilló completamente en su combate con Rhea [Ripley], y fue genial. Natty es una entrenadora excepcional. Y creo que lo que la gente no sabe sobre ella es lo paciente que es. Cuando has luchado durante décadas y está en tu sangre, ¿cómo no serlo? Probablemente conoce unas 72 llaves. Y es tan paciente. Ella y TJ [TJ Wilson] están tan enamorados. Suena cursi decirlo. Han estado juntos desde que se conocieron a los 13 años. De hecho, le estaba contando esto a alguien, se conocieron cuando tenían 13 años, y ella está en el ring enseñándonos a todos, y él solo la mira, con esa mirada de amor, y yo pienso, ‘Odio esto’. ¿Qué voy a encontrar, qué es esto? ¿No te cansas de ella? Yo ya estoy harta de ella».

► Un anuncio temprano

«Ya sabes, me decepcionó que me anunciaran antes, porque sentí que nadie pensaba que iba a volver jamás. Y soy experta en ocultar cosas, como fingir que estoy en otro lugar y decir algo como que estoy en Dubái. Además, como viajo tanto, puedo decir que estoy en algún lugar remoto y ni siquiera necesito especificar que es St. Barts o cualquier otro lugar. Cambié el color de mi cabello. Quería que coincidiera con mi debut en el Maxim Hot 100 en la alfombra roja. Así que subí fotos con cabello rubio durante una semana y luego simplemente aparecí un día. Sí. Recuerdo que dijeron que iban a anunciarme, literalmente me anunciaron el mismo día cuando estaba haciendo cardio. Y era en SmackDown. Y dijeron: ‘Oye, necesitamos vender entradas. Vamos a anunciar a las gemelas [The Bella Twins], a ti, a Mickie James‘. Y yo dije: ‘Mickey, no la anuncies. Ella es la campeona [Mickie James era Campeona Mundial Knockouts en IMPACT], no, como, ah’, lo cual es, quiero decir, oh Dios mío, eso es como un gran error con WWE y con la puerta prohibida y todo eso. Pero no iba a discutir con ellos sobre eso. Y luego pensé, ‘no le he dicho a ninguno de mis amigos’. Así que estaba mintiendo a todos. Y pensé: ‘ok, ahora tengo que llamar a mi mejor amiga’. Así que dejé de hacer cardio. Y llamé a dos o tres personas. Pero adivina qué, voy a regresar. Como, ¿cuánto tiempo lo has sabido? Tres semanas.

«Así que cuando salió esa noche, debo decir que fue genial. Internet estaba súper emocionado. Ya sabes, incluso los que critican decían: ‘bueno, al menos no está de vuelta para siempre’. Como, decían, ‘genial, tendré una noche’, ya sabes, o algo así. Pero la mayoría de la gente estaba emocionada. Y es increíble. Porque simplemente no sabes si tendrás una participación de cinco o dos minutos o lo que sea. Así que para mí, pensé, no necesito entrenar. Estoy bien. Es como montar en bicicleta, patadas giratorias, patadas giratorias, cubrir, estará bien, ya sabes. Y cuando llegamos, hay tantas piezas en movimiento. Y no puedo ni imaginar cómo es ser productor y tener que lidiar con eso. Y como era mi primer Rumble, pensé, llegaré, haré lo que quieran. Pero voy a establecer mi personaje en línea y me voy a destacar. Sí, y todos dicen lo mismo también, como, ‘Oh, solo estarás un rato’. Y luego, ¿todos cobramos lo mismo? Bueno, no realmente. Pero, como, digo, todos estamos cobrando. Y qué momento. Y la verdad es que estaba muy, muy nerviosa detrás del escenario, pensé, ‘Dios mío, solo tengo un poco de tiempo para hacerlo bien. Y así los fanáticos querrán más, ya sabes, no vas ahí y arruinas algo de 10 minutos y luego nunca quieren volver a verte'».

► Royal Rumble 2023

«Sí. Hace poco, creo que fue en enero, entré al ring. Tenille [Emma] iba a regresar al Royal Rumble. Espera, eso fue este año. Sí. Y ella contó que cuando llegó a practicar para el Rumble, todas las chicas preguntaron, ‘¿Dónde está Danielle?’ Y ella respondió, ‘¿A qué te refieres?’. Y ellas dijeron, ‘Danielle, ¿está en el Rumble, verdad?’. Y ellas dijeron, ‘No’. Así que ella preguntó, ‘Entonces, ¿por qué demonios está entrenando?’. Y yo dije, ‘No sé, solo quiere hacer cardio’. Así que fue interesante que las chicas pensaran que les estaba mintiendo. Como si les fuera a decir a las chicas, ya sabes».