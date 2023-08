FTR siguen buscando el combate CMFTR vs. The Elite

“Tiene que ser eso, ¿verdad? Si quieres vender 50.000 entradas y llevar esta empresa al siguiente nivel, eso es todo, ese soy yo soñando. Ese es el combate soñado. Esa lucha de seis hombres en el estadio de Wembley podría ayudar a llevar a AEW al siguiente nivel”. En abril, Dax Harwood proponía un CM Punk y FTR versus Elite para All In. Finalmente, no sucederá, pues los Campeones Mundiales de Parejas van a exponer el título ante The Young Bucks en el pay-per-view. Ahora, ¿este combate podría conducir al otro? Por otro lado, cabe mencionarse que el Best in the World luchará entonces con Samoa Joe.

► CMFTR vs. The Elite

Vayamos con la pregunta planteada, pues FTR no piensan olvidarse de esa posible lucha de tercias. De ella estuvieron hablando recientemente en DAZN.

Harwood: «Si las circunstancias se alinean y la historia es adecuada, y la oportunidad se presenta, ¡por supuesto que podemos hacerlo!«.

Wheeler: «Es difícil de predecir con todas las variables involucradas para todos, pero en la lucha libre se trata de generar la mayor cantidad de dinero tanto para uno mismo como para la compañía para la que trabajas. Creo que todos aquí están de acuerdo con eso. A medida que pasa el tiempo, es más probable que lleguemos a esa situación. Nunca se sabe realmente, y no quiero afirmar categóricamente que sí, pero espero que sí».

Es interesante apuntar también que CMFTR van a luchar por el Campeonato Mundial de Tríos AEW mañana en Collision. Si lo ganan, sería otro reclamo para que The Elite quieran enfrentarlos. Así que veremos qué sucede entonces, también esta noche en Rampage, y a continuación dentro de esta historia. Mientras, el cartel de All In luce así:

Campeonato Mundial de Peso Completo AEW: MJF vs. Adam Cole

Campeonato Mundial de Parejas AEW: FTR vs. The Young Bucks

Campeonato Mundial Femenil AEW: Hikaru Shida (c) vs Toni Storm vs. Saraya/Skye Blue vs. Britt Baker/The Bunny

Coffin Match: Darby Allin y Sting vs. Swerve Strickland y AR Fox

Zero Hour: Campeonato Mundial de Parejas ROH: MJF y Adam Cole vs. Aussie Open