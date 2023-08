CMFTR lucharán por el título de tercias de AEW

Se han convertido en los principales protagonistas de AEW Collision. O al menos, los talentos que más regularmente compiten allí desde que el programa se estrenó el pasado 17 de junio. CM Punk y FTR, de nuevo, tuvieron combates bajo un sábado noche.

Tanto Punk como el tándem Cash Wheeler & Dax Harwood salieron victoriosos de compromisos titulares. «The Second City Savior» logró imponerse a Ricky Starks y conservar su condición de «verdadero» Campeón Mundial AEW, y minutos antes, FTR hicieron lo propio ante Brian Cage y Big Bill con el Campeonato Mundial de Parejas AEW sobre la mesa.

Y el próximo sábado, Punk y FTR volverán a competir como trío, tras vencer al Bullet Club Gold y Samoa Joe en el estreno de Collision y una semana después, con el añadido de Ricky Starks, caer frente al Bullet Club Gold y The Gunns. Dentro de seis días, CMFTR tendrán la oportunidad de conquistar el Campeonato Mundial de Tercias AEW, pero eso sí, con The House of Black como monarcas a batir.

Lucha soñada por Brody King para AEW All In, The House of Black vivirán su octava defensa del oro que conquistaron en Revolution 2023. King, Malakai Black y Buddy Matthews suman ya cinco meses de reinado.

► Una antesala de AEW All In

Asimismo, ayer durante Collision, parecieron establecerse los compromisos competitivos de CM Punk y FTR para AEW All In.

Samoa Joe retó a Punk y FTR hicieron lo mismo con The Young Bucks. Sin una respuesta o confirmación oficial de los combates, tampoco se sabe si serán de carácter titular, porque recordemos que aparte de los mencionados estatus de Punk y FTR, Joe porta el Campeonato Mundial de Televisión ROH.

En caso de vencer a The House of Black el sabado que viene, CMFTR podrían llegar a All In como dobles campeones; aunque el «verdadero» Campeonato Mundial AEW no esté reconocido oficialmente por la casa Élite.