All In está siendo promovido por muchos como el evento más grande de AEW hasta ahora y Dax Harwood tiene una gran idea para una lucha. FTR fueron entrevistados recientemente por Raj Prashad en Uproxx y hablaron de realizar un combate con ellos uniéndose a CM Punk contra The Elite.

> “FTR y CM Punk vs. The Elite es la lucha”

“CM Punk y FTR versus Elite. Tiene que ser eso, ¿verdad? Si quieres vender 50.000 entradas y llevar esta empresa al siguiente nivel, eso es todo, ese soy yo soñando. Ese es el combate soñado. Esa lucha de seis hombres en el estadio de Wembley podría ayudar a llevar a AEW al siguiente nivel”.

Cash Wheeler añadió:

“El estadio de Wembley es enorme para AEW. AEW tiene que ser ambiciosa en este momento. Hemos hecho tanto como empresa en los últimos tres años que todo el mundo decía que no podíamos hacer. Cuando Tony dijo que venderíamos 20,000 (boletos en el estadio Arthur Ashe), eso le pareció ridículo a la gente en ese momento. Todo el mundo quiere seguir moviendo los postes de la portería. Todo el mundo quiere seguir diciendo que no puedes hacer esto. Me encanta que vayamos a Wembley porque incluso si no está completamente repleto, 50, 60, 70,000, lo que sea que termine siendo, eso es enorme para esta empresa. Como una empresa que solo tiene un par de años de existencia. No puedes jugar a lo seguro todo el tiempo. El elenco en este momento es tan profunda, ¿por qué no intentarlo?“.

¿Acaso hay alguien que no querría ver esa lucha?