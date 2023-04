Todavía con los vestigios de Sacrifice muy presentes (y obviando la disrupción espacio-temporal que fue Multiverse United), Impact nos introdujo ya de lleno en Rebellion. Más allá de los importantes acontecimientos que se dieron anoche, como la oficialización de que Josh Alexander ya no es el campeón mundial, dos de las luchas programadas para el capítulo que nos ocupa resultaron un tanto decepcionantes por sus finales.

[Heath y Rhino derrotaron a Champagne Singh y Shera]

Having officially relinquished the title, @Walking_Weapon's IMPACT World Championship reign ends at 348 days – making him not only the longest reigning IMPACT World Champion but also the longest reigning World Champion in company history.



History maker. Record breaker. pic.twitter.com/BaUi4BruMA