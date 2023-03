Resultados IMPACT! Sacrifice 2023

A continuación, todo lo que dio de sí Sacrifice, el especial de Impact Plus celebrado ayer desde el St. Clair College de Windsor (Ontario, Canadá).

► Resultados Sacrifice 2023 – Scott D’Amore, el destructor canadiense

[Eddie Edwards derrotó a Bhupinder Gujjar y Rosemary (con Jessicka) derrotó a KiLynn King (con Taylor Wilde) en Countdown to Sacrifice]

1 – Mike Bailey derrotó a Jonathan Gresham

El mejor combate de la velada, aunque otro día más en la oficina para Bailey, sin desmerecer la calidad de Gresham. “Speedball” hizo rendir a Gresham al reversarle una Figura 4.

2 – Joe Hendry (c) derrotó a Brian Myers para retener el Campeonato de Medios Digitales Impact

Santino Marella prohibió que Moose estuviera en la esquina de Myers, así que este no pudo valerse de interferencia alguna. Hendry aplicó su Standing Ovation para llevarse la cuenta de tres.

Mickie James anunció que tiene fracturada una costilla. Si no puede defender el Campeonato Mundial Knockouts en Rebellion, dejará su oro. En caso de que esto ocurra, Jordynne Grace enfrentará en dicho PPV a la ganadora del Fatal 4-Way de Multiverse United. Como sustituta de James, entrará Masha Slamovich. Por tanto, Slamovich vs. Deonna Purrazzo vs. Gisele Shaw vs. Miyu Yamashita para el evento del próximo jueves.

3 – Deonna Purrazzo derrotó a Gisele Shaw (con Jai Vidal y Savannah Evans)

Evans descargó su poder contra Purrazzo tras el combate, pero Tasha Steelz, de regreso, hizo el salve.

4 – PCO derrotó a Kenny King (con Eddie Edwards)

PCO merece un título. Cuanto menos, el mundial. Porque el francocanadiense es el luchador más querido por la fanaticada impactiana.

Jody Threat, aparente nuevo fichaje de Impact.

5 – Trey Miguel (c) derrotó a Lince Dorado para retener el Campeonato de la División X

Buena exhibición de Lince Dorado aquí.

6 – Bullet Club (Ace Austin y Chris Bey) (c) derrotó a TMDK (Shane Haste y Bad Dude Tito) para retener el Campeonato Mundial de Parejas Impact

Nada sobresaliente esta defensa. Austin y Bey pueden brillar mucho más con otros compañeros de baile.

7 – Bully Ray derrotó a Tommy Dreamer en un “Busted Open Match”

Momento W.C., aunque Ray y Dreamer fuesen antaño buenos gladiadores. El muy agudo Ray se cubrió la cabeza con una toalla para que el árbitro no viera su sangre. Porque sí, esto fue un “First Blood” bajo otro nombre, referencia al programa de radio donde Ray y Dreamer participan.

Tras la lucha, Scott D’Amore y varias estrellas de Impact evitaron que Ray y sus lacayos defenestraran a Dreamer. El momento de la noche: D’Amore aplicando un Canadian Destroyer a Jason Hotch.

8 – Time Machine (Motor City Machine Guns y KUSHIDA) derrotaron a Frankie Kazarian, Rich Swann y Steve Maclin

Un tanto cuestionable la resolución aquí, con KUSHIDA haciendo rendir a Maclin, considerando que ambos se enfrentarán en Rebellion por el Campeonato Mundial Impact y parece que la empresa apostará por el antiguo integrante de The Forgotten Sons.