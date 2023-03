La pasada noche fue el gran momento de NJPW e Impact Wrestling en la “WrestleMania Week”. Primero, con un episodio especial a modo de previa de Multiverse United, que contuvo el último combate de Josh Alexander como campeón mundial, contra KENTA. Y seguidamente, con dicho PPV.

Comparaciones, en fin, siempre son odiosas. Y Multiverse United estuvo un peldaño por debajo de Forbidden Door si lo valoramos por su condición de evento “crossover”. Lógicamente, las bajas de Josh Alexander y Mickie James resultaron severas, obligando a minimizar la relevancia del show. Pero diría que la que más afectó fue la de Will Ospreay.

Impact y NJPW promocionaron como “dream match” el previsto encuentro entre Ospreay y Mike Bailey, y aunque Hiroshi Tanahashi todavía es mejor sobre el ring que el 70% de luchadores jóvenes, su estado físico ya no lo capacita para ocupar un estelar. En cualquier caso, se entiende que Impact y NJPW decidieran cerrar la velada con “The Ace” y “Speedball”.

Más allá del “main event”, el combate por el Campeonato Mundial de Parejas Impact se robó Multiverse United, mientras Lio Rush hizo un buen trabajo sustituyendo al lesionado Josh Alexander.

► Resultados Multiverse United – Deonna Purrazzo prevalece

[Yuya Uemura derrotó a Gabriel Kidd en Countdown To Multiverse United]

1 – Trey Miguel derrotó a Rich Swann, Frankie Kazarian, Rocky Romero, Kevin Knight y Clark Connors en un Six-Way Scramble para retener el Campeonato de la División X

Connors endosó un devastador Spear sobre Knight, Miguel sacó a Connors del ring y cubrió a Knight.

2 – PCO, Callihan, Fred Rosser y Alex Coughlin derrotaron a Eddie Edwards, Joe Hendry, Tom Lawlor y JR Kratos

PCO aplicó su Scorpion Death Drop y luego su Moonsault sobre Kratos para darle la victoria a su equipo.

3 – Jeff Cobb derrotó a Moose

Cobb, tras caer ante Kenny Omega, se resarció aquí. Su Tour Of The Islands sentenció el duelo.

4 – Deonna Purrazzo derrotó a Gisele Shaw, Miyu Yamashita y Masha Slamovich en un Fatal 4-Way para conseguir oportunidad titular en Rebellion.

Shaw sucumbió ante el Gotch Piledriver de Purrazzo. “The Virtuosa” luchará contra Mickie James y Jordynne Grace por el Campeonato Mundial Knockouts el próximo 16 de abril.

5 – Bullet Club (Ace Austin y Chris Bey) (c) derrotaron a Motor City Machine Guns, Aussie Open y TMDK para retener el Campeonato Mundial de Parejas Impact

TMDK, en concreto Bad Dude Tito, fue el encajador de la cuenta de tres, tras el habitual combo Art Of Finesse + The Fold.

6 – KUSHIDA derrotó a Lio Rush

No decepcionaron estos gladiadores, que se veían aquí las caras por primera vez bajo mano a mano. En la última secuencia, KUSHIDA aplicó su Hoverboard Lock y Lio se rindió.

7 – KENTA (c) derrotó a Minoru Suzuki para retener el Campeonato de Peso Abierto STRONG

Un golpe bajo fue clave, permitiendo que KENTA, a continuación, se valiera de las cuerdas en una rodada de espaldas. Choque un tanto estándar.

8 – Hiroshi Tanahashi derrotó a Mike Bailey

Aunque el “limbwork” estuvo presente desde el inicio, al final no resultó importante. Tanahashi salió victorioso como consecuencia de un error de Bailey en su Ultima Weapon.