Actualización sobre la lesión de Shane McMahon

En la segunda noche de WrestleMania 39 hubo un segmento no programado —al igual que en la primera noche— protagonizado por The Miz y Snoop Dogg, y este último le volvió a programar un combate a The A-Lister pese a las protestas. En esta ocasión, su rival fue Shane McMahon, quien volvía por primera vez desde Royal Rumble 2022 y fue recibido con una gran ovación. Sin embargo, Shane-O Mac se lastimó la rodilla al hacer un salto y tuvo que ser retirado por el personal médico.

► Shane McMahon se sometió a una cirugía

Horas después del penoso incidente, el propio Triple H reveló que Shane McMahon se rompió el cuádriceps durante el combate contra The Miz. Hay que destacar que esta situación llevó a Snoop Dogg a tener que improvisar (con la ayuda de Miz y la réferi Jessika Carr) con un People’s Elbow y lograr la victoria, salvando el segmento.

En una actualización, PW Insider señaló recientemente que Shane McMahon fue trasladado en avión a Birmingham, Alabama el domingo, donde se sometió a una cirugía en el Andrew Sports Medicine & Orthopaedic Center durante esta semana.

El tiempo total de recuperación para un atleta que se ha sometido a una cirugía por un desgarro de cuádriceps puede oscilar como mínimo 9 meses, si consideramos que fue el mismo tipo de lesión que tuvo Triple H en el 2001. No hay una confirmación oficial del tiempo de recuperación para Shane McMahon, pero una vez que su cirugía salió bien, deberá seguir cuidadosamente el programa de rehabilitación y trabajar en estrecha colaboración con los profesionales médicos para garantizar el mejor resultado posible.