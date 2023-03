Con el Campeonato Mundial Impact ya vacante, tras el anuncio de la lesión de Josh Alexander, ayer vimos la que por entonces “The Walking Weapon” no sabía sería su última defensa, como parte de un episodio especial en AXS TV cuyo grueso de minutos estuvo dedicado a promocionar Multiverse United, PPV que tuvo lugar poco después.

Asimismo, Miyu Yamashita hizo su debut sobre Impact en este capítulo, y un encuentro entre Homicide y Will Ospreay finalmente quedó fuera de la emisión.

[Brian Myers derrotó a Jack Price en Before The Impact]

1 – Miyu Yamashita derrotó a Killer Kelly

.@miyu_tjp picks up the win with a Skull Kick! #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/FJSGn0psFd