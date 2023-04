Por primera vez en cuatro años, Kota Ibushi pudo vivir su “WrestleMania Week”. El nipón no formaba parte de este carrusel de eventos desde 2019, cuando compitió en el memorable G1 Supercard.

Y mucho ha llovido desde entonces, tanto para el resto del mundo como para Ibushi. Ya sin contrato con NJPW y libre de cualquier atadura, el ex Campeón Mundial de Peso Completo IWGP quiso reencontrarse con el público yanqui el pasado jueves y viernes, mediante dos citas, Josh Barnett’s Bloodsport 9 y Joey Janela’s Spring Break 7, ambas bajo el paraguas de GCW.

Pero, ¿mantendrá Ibushi su estatus de agente libre durante mucho tiempo? Como escenario más lógico, se viene especulando con su posible unión a AEW, donde milita Kenny Omega. Y es que el propio Ibushi ya aseguró que, cuanto menos, lo veremos por allí un par de veces. Aunque recientemente expuso algunas condiciones si Tony Khan quiere hacerlo “All Elite”, según compartió Dark Puroresu Flowsion.

La disyuntiva AEW-WWE, por ser las dos mayores empresas estadounidenses, también la aplica la “IWC” en el caso de Kota Ibushi, consecuencia de que Ibushi revelara su interés hacia la “Gran W” el pasado febrero.

Y ahora, en otras declaraciones concedidas a Dark Puroresu Flowsion, Ibushi expone que además de antojarse improbable su marcha a WWE, también descarta luchar a tiempo completo en una compañía de su tierra natal.

Kota Ibushi told me AEW is his #1 choice:



“I don't want to go out normally, I want to go out seriously. I think I'm more suited to AEW than Japan. I already thought so during All In. I have many friends. There are even the best tag partners” pic.twitter.com/0NmgkXaCMI