Tony Khan habla de Jay White, Kota Ibushi y NJPW

Jay White debe abandonar NJPW. Kota Ibushi ya lo hizo. ¿Cuál es la relación de la compañía japonesa con AEW? De todo esto estuvo hablando recientemente Tony Khan en In The Kliq.

► Jay White

“Bueno, Jay White sigue siendo una gran parte de la lista de New Japan. Tendremos que ver qué sucede con él en el futuro. Es uno de los grandes luchadores. Definitivamente nos encantó que compitiera en AEW luchando contra las mejores estrellas que tenemos. Fue una gran parte de Forbidden Door el año pasado y ciertamente nos encantaría tenerlo aquí trabajando con nosotros o peleando contra nosotros. En este momento es una gran parte de la lista de New Japan. Entonces, estoy enfocado en eso”.

► Kota Ibushi

“Bueno, Kota Ibushi, otro gran luchador. Nunca trabajamos con Kota Ibushi en AEW, pero me encantaría tener a Kota Ibushi aquí. KotaI bushi luchó en Ring of Honor en el pasado y tiene una gran historia de lucha libre en Japón y en Estados Unidos, y es uno de los principales agentes libres. Es alguien a quien nos encantaría tener aquí si el acuerdo fuera correcto y el momento oportuno“.

► AEW-NJPW

“Tenemos una gran asociación con New Japan Pro-Wrestling, están haciendo más eventos en Estados Unidos y estamos trabajando estrechamente con ellos como buenos socios. Por supuesto, siempre construimos este gran evento. AEW y New Japan se unen, Forbidden Door. Creo que Forbidden Door fue un gran éxito. Estamos deseando volver a hacerlo juntos. Enviaron a muchas de sus principales estrellas a AEW y Ring of Honor y me encanta trabajar con ellos. Creo que ha sido una gran relación y hay mucha confianza entre las partes”.

