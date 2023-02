Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor. Ahora nos enfocamos en el evento Prestige Wrestling Reality Unfolds de la compañía Prestige Wrestling celebrado el 17 de febrero de 2023 en el Hawthorne Theatre en Portland, Oregon.

► Resultados de Prestige Wrestling Reality Unfolds

Primero, vamos con los resultados de los combates:

Lucha individual: Travis Williams venció a Ethan HD

Triple amenaza: Sandra Moone venció a Amira y Brooke Havok

Lucha individual: Kzy venció a Adam Brooks

Lucha individual: Alan Angels venció a JAIDEN

Lucha de parejas: C4 (Cody Chhun & Guillermo Rosas) vencieron a State Of Emergency (Miles Deville & Sebastian Wolfe)

Lucha individual: Masha Slamovich venció a Liiza Hall

Prestige Wrestling Championship & Wrestling REVOLVER Remix Championship: Alex Shelley venció a Sónico para retener el título

No Canvas No Ropes Barbed Wire Death Match: Drexl venció a AKIRA

No podemos no destacar al veterano Alex Shelley, que tantos años después de haber alcanzado la cima de la lucha libre en IMPACT! Wrestling (TNA) en la división por equipos con Motor City Machine Guns continúa haciendo las delicias de los fanáticos tanto por su cuenta, como con Chris Sabin, como en un montón de compañías.

Y a continuación vemos algunas imágenes del show:

Drexl attempts to staple-gun the face of @theakiraway, who monkey-flips him into the barbed wire and staples his nutstack to his inner thigh #RealityUnfolds pic.twitter.com/8tN6XzPksu — Tripping Balls (@IsThisWrestling) February 18, 2023

DESTROYER FOLLOWED BY A JAY DRILLER VARIATION! Big win for @kzy_time_ebe2 #RealityUnfolds pic.twitter.com/GN8fOiInNh — I Gif All The Wrestling (@Aregularindyfan) February 18, 2023

Alex Shelley vs Sonico Prestige Wrestling & PWR Remix Championship Match Incredible match until Alan Angels had to get involved and ruin everything, as per usual.#REALITYUNFOLDS pic.twitter.com/xCe3ojvqTf — Ally Nicole (@allynicole456) February 19, 2023

✨Amira vs Havok vs Moone ✨ All three had an incredible performance, but I was delighted to see Sandra Moone pick up the win 💕#REALITYUNFOLDS pic.twitter.com/RbQR9MUf6s — Ally Nicole (@allynicole456) February 19, 2023

