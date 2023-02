La condición de Kota Ibushi para firmar con AEW

Luce muy aliviado Kota Ibushi tras lograr obtener su liberación contractual de New Japan Pro-Wrestling, empresa con la que desgraciadamente terminó en malos términos. Pero Ibushi no es hombre de mirar atrás, y contento por el futuro que se le presenta, no cierra puertas.

Eso sí, para que Ibushi decida atarse de nuevo a una empresa, primeramente, no deberíamos usar como tal el término “atar”. Así lo expuso el nipón bajo reciente entrevista con Dark Puroresu Flowsion, medio que compartió el siguiente extracto sobre la posibilidad de que Ibushi recale en WWE.

Hace meses que Ibushi viene dejando claro que por encima de todo, el gran objetivo en esta nueva etapa de su vida es abrir una escuela de lucha libre sobre suelo nipón. Lo demás, hasta que esto no se haga realidad, resultaría secundario, si bien el mes que viene regresará al ring.

Pero otro cantar es el de trabajar a tiempo completo para una compañía. Y ahora, Dark Puroresu Flowsion comparte la respuesta de Ibushi ante la pregunta de si consideraría convertirse en “All Elite”.

Kota Ibushi just revealed to me what terms AEW would have to come to with him to agree.



“In the case of a contract with AEW, I would like to sign a contract with AEW that I will participate in for about a week every month until the basic foundation of the dojo is solidified” pic.twitter.com/H6EW6TPkMG