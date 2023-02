Primer rival para Kota Ibushi en su regreso

Durante 2022, el nombre de Kota Ibushi sólo estuvo relacionado con la polémica, como consecuencia de la forma en que aireó su malestar hacia NJPW. Pero durante 2023, Ibushi quiere recordarnos el porqué de su apodo de “Golden Star” y hablar sobre el ring.

Y a menos que alguna promotora nipona se adelante o AEW haga de las suyas, parece que el retorno competitivo de Ibushi luego de 16 meses alejado de la competición será dentro de una promotora independiente. Aunque no una cualquiera, claro está, pues Game Changer Wrestling se ha convertido por derecho propio en una referencia de la lucha libre alternativa yanqui.

GCW trazó incluso una cuenta atrás, con su dueño, Brett Lauderdale, previendo que Joey Janela‘s Spring Break agotaría boletos al conocerse el añadido de Ibushi. Predicción que, efectivamente, se cumplió. Sin duda, histórico día para GCW y The Collective.

Y The Collective no quiso esperar a la hora de definir quién será el presumible primer oponente de Ibushi en su vuelta, durante Josh Barnett‘s Bloodsport 9 (30 de marzo): Mike Bailey.

Mike Bailey deleitó a los seguidores de medio mundo en 2022, siendo (con permiso de Will Ospreay) el talento que mayor cantidad de buenas luchas protagonizó durante un año tan estrambótico para la industria. Y en 2023 podría superarse.

El propio Joey Janela anunció el lunes que Bailey enfrentará a Hijo del Vikingo en su Spring Break, y ahora sabemos que 24 después, “Speedball” tendrá cruento combate contra Ibushi bajo las particulares reglas “Bloodsport”, híbrido entre “shoot wrestling” y artes marciales mixtas. Dos potenciales “MOTY” el mismo fin de semana.

It didn't take long for someone to step up to the challenge of @ibushi_kota.

Like lightning, "Speedball", has thrown his glove down and declared WAR.

Kota Ibushi vs "Speedball" Mike Bailey.

Only at Josh Barnett's: Bloodsport

Tickets available now! pic.twitter.com/hL1lEObrkP

— 𝕿𝖍𝖊 𝖂𝖆𝖗𝖒𝖆𝖘𝖙𝖊𝖗 (@JoshLBarnett) February 1, 2023