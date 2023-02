Omos retó a Brock Lesnar para WrestleMania 39

A sus 45 años, y ya sin campeonatos que portar, parece que Brock Lesnar tiene hoy más enemigos que nunca dentro de WWE. Y todo, con WrestleMania 39 como siguiente PPV del calendario de la empresa, que llegará en apenas mes y medio.

Ya tenía un importante pique con Bobby Lashley antes de Elimination Chamber, este pasado sábado, donde ambos volvieron a verse las caras. Pero Lesnar hizo por ganarse allí aún más la inquina de Lashley, pues sólo mediante un golpe bajo pudo librarse del mortífero Hurt Lock del “All Mighty”, autodescalificándose. Movimiento que seguidamente, una vez concluida la contienda, le permitió destruir la mesa de comentaristas, con Lashley de arma.

Pero es que 24 horas antes, Bray Wyatt expuso durante SmackDown que iría a por el ganador de ese Lesnar vs. Lashley, luego de desatar su ira vía Uncle Howdy contra Hit Row. Anuncio que por ahora carece de continuidad.

Y anoche, durante Raw, fue Omos el que levantó la mano. O más bien su mánager, MVP, quien descontento hacia la praxis de Lesnar en Elimination Chamber, acusó a este de cobarde y lo invitó a intentar hacer lo mismo con Omos en WrestleMania 39. Lesnar podrá responder el lunes que viene, cuando Raw recale sobre Grand Rapids (Michigan).

Por su parte, Lashley irrumpió en Raw cual elefante dentro de una cacharrería, y quiso recordarnos que Lesnar no logró zafarse limpiamente de su Hurt Lock. Si bien aludió al resultado del choque, no propuso formalmente una revancha contra Lesnar para WrestleMania 39.

Con la incógnita de cuál será el compromiso competitivo de Lesnar en “The Showcase of the Inmortals”, paso a recordarles el cartel provisional del magno evento, que tendrá lugar los días 1 y 2 de abril desde el SoFi Stadium de Inglewood (California).

BREAKING: @TheGiantOmos is issuing a challenge to face @BrockLesnar at #WrestleMania!#WWERaw pic.twitter.com/B9ltRWSdRG