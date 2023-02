La condición de Kota Ibushi para firmar con WWE

Como el que no quiere la cosa, Dave Meltzer ha revelado hoy vía Wrestling Observer Newsletter cierta información sobre WWE al hablar del estatus de Jay White, desatando numerosas especulaciones.

Y ese agente libre mucho más importante que White se cree podría tener de nombre Kota Ibushi. Pero, ya apuntado por mi compañero Apolo Valdés, actualmente no parece que la prioridad de Ibushi sea la de atarse a tiempo completo a una empresa. Y mucho menos estadounidense, considerando sus lazos familiares con Japón y su pretensión de abrir allí una escuela.

Aunque eso sí, el primer Campeón Mundial de Peso Completo IWGP confesó hace una semana bajo entrevista con Dark Puroresu Flowsion que contemplaría la opción WWE.

Y hoy, de nuevo Dark Puroresu Flowsion nos sirve de fuente para conocer qué demanda Ibushi de cara a poder engrosar las filas de WWE. Cuanto menos, curioso.

Kota Ibushi has told me. If the WWE allowed him to also train & create the next generation of wrestlers at the performance center. Among having some high profile matches. He would most certainly work with WWE. pic.twitter.com/TxhtQVgq3W