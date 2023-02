«Muchos de mis mejores amigos están en AEW. Mis colegas más jóvenes también están creciendo allí. Sin embargo, no pienso ir a AEW de inmediato. Quiero tener una escuela en Japón. Una vez eso se haya resuelto, creo que hablaré con AEW». Kota Ibushi ha salido de New Japan Pro-Wrestling y se está hablando mucho de si llegará a All Elite Wrestling. Estos comentarios que leemos los hacía el mismo luchador japonés recientemente. También Tony Khan ha estado hablando de la posibilidad de contratarlo.

► The Young Bucks quieren a Kota Ibushi en AEW

Ahora quienes se pronuncian, también en una entrevista con Dark Puroresu Flowsion, son The Young Bucks. Ellos trabajaron bastante con el “Golden Star” en NJPW. Llegaron a compartir el encordado en cinco ocasiones. Por ejemplo, los hermanos defendieron el Campeonato Junior de Peso Completo de Parejas IWGP ante Kota Ibushi y El Desperado en Invasion Attack 2014. Y los tres unieron fuerzas como The Golden Elite para vencer a Rey Mysterio, Rey Fénix y Bandido en All In, el evento que dio pie al nacimiento de AEW.

“Lo amamos. Lo extrañamos. Nos mantuvo informados sobre Kenny la noche del Tokyo Dome. Siguió enviándonos pequeñas actualizaciones. No cabe duda de que nos encantaría tenerlo cerca o trabajar con él. Creo que tiene la capacidad de hacer lo que quiera”.

La verdad es que cualquier empresa se vería tremendamente beneficiada de contar con uno de los mejores luchadores del mundo como es Kota Ibushi. Veremos qué novedades tenemos sobre su futuro próximamente, más allá de sus apariciones en Game Changer Wrestling y Bloodsport 9.

