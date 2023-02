Jay White no sería prioridad para WWE

Tras su reciente derrota en THE NEW BEGINNING in OSAKA, Jay White abandonó Japón y han surgido rumores sobre que podría ir a WWE 0 AEW; sin embargo, parece que la empresa de la familia McMahon no tendría mucho interés por ahora.

White participó en un combate en el que el perdedor debía abandonar Japón ante Hikuleo, y al ser él quien fue derrotado, tuvo que irse del país, sin embargo, no se sabe su futuro, el cual podría ser desde unirse a una nueva empresa, hasta ir a NJPW Strong.

Según el periodista de Wrestling Observer, Dave Meltzer, aunque no está claro dónde terminará White, WWE tiene otros planes a corto plazo y la prioridad actual es hacerse con los servicios de otro luchador.