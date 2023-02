Jon Moxley no estará en ScrapperMania 7 de OTT

Imagina ser Joe Cabray, promotor de Over The Top Wrestling (OTT) y ver cómo tus dos mayores ganchos promocionales se caen de los carteles.

Primero, Eddie Kingston, quien apenas 48 horas antes del inicio de la gira Homecoming, celebrada los días 27, 28 y 29 de enero, anunció su imposibilidad de viajar al continente europeo. Eso sí, Cabray ofreció un gran “sustitutivo” como rival de Leon Slater: Michael Oku.

Y ahora, Jon Moxley, anunciado a inicios del pasado mes para ScrapperMania 7, se queda fuera de este evento, donde tenía previsto luchar contra Trent Seven el 17 de marzo y contra Big Damo 24 horas después. Moxley fue incluido a posteriori en el cartel del house show que AEW celebrará en Troy (Ohio) el 18 de marzo, y claro está, la compañía que le paga semanalmente está por delante en su lista de prioridades.

Segunda vez que Moxley se pierde ScrapperMania, luego de que el coronavirus hiciera de las suyas en 2020 y provocara la cancelación de la entrega de aquel infame año, donde iba a vérselas con el hoy denostado David Starr.

Pero esa compensación prometida por Eddie Kingston mitigará un poco el infortunio. En un correo enviado a los compradores de boletos para ScrapperMania 7, OTT expuso lo siguiente.

«Desgraciadamente, AEW ha confirmado que debido a un nuevo evento en vivo el 18 de marzo en Ohio, USA, Jon Moxley no podrá aparecer en OTT ScrapperMania 7. Sin embargo, AEW ha confirmado que enviará a dos reemplazos, uno de ellos será Eddie Kingston y el nombre del segundo se confirmará en los próximos días […]»

► Jon Moxley vale por dos

La buena noticia es que ahora —si otro contratiempo no lo impide—, no sólo una, sino dos estrellas de AEW formarán parte del cartel de ScrapperMania 7. Cita que se celebrará los días 17 y 18 de marzo desde The Hangar de Wolverhampton y el National Stadium de Dublín, respectivamente, y que presenta este cartel provisional.