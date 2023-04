El Sumo Hall de Tokio se engalanó con la presencia de New Japan Pro Wrestling, que presentó su magno evento “Sakura Genesis 2023”, con cinco campeonatos en juego.

► “Sakura Genesis 2023”

BULLET CLUB (David Finlay, El Phantasmo y KENTA) (c/Gedo) lograron la victoria ante Guerrillas Of Destiny (Hikuleo y Tama Tonga) y Master Wato (c/Jado). Desde antes de la lucha, Finlay y El Phantasmo habían discutido; sin embargo, finalizado el encuentro donde BC se llevó la victoria por conducto de Phantasmo, las cosas se complicaron. Finlay atacó a Tama Tonga con el cinturón del Campeonato de Peso Abierto NEVER. Phantasmo quiso intervenir, pero fue atacado por Finlay y recibió un Go to Sleep de KENTA. Taiji Ishimori llego al ring, para ayudar a sus compañeros. Phantasmo está fuera del BULLET CLUB.

Mercedes Moné concretó la primera defensa del Campeonato Femenil IWGP al superar en triple amenaza a AZM y Hazuki. Fue un choque vertiginoso y accidentado, pero la monarca terminó dictando condiciones al rendir a AZM. Tras la lucha recibió el desafío de Mayu Iwatani y en respuesta a abofeteó. La lucha se realizará en el Yokohama Arena el 23 de abril.

Zack Sabre Jr. mantiene su dominio con el Campeonato de la TV NJPW World, tras someter a Shota Umino con un un Jackknife Hold para asegurar su cuarta defensa titular.

Aussie Open (Mark Davis y Kyle Fletcher) se convirtieron en los monarcas número 98 en la historia del Campeonato de Parejas IWGP tras someter a Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI) quienes fallaron en la tercera ocasión que expusieron el cetro.

Haciendo un gran esfuerzo Hiromu Takahashi logró vencer a Robbie Eagles para conservar el Campeonato de Peso Jr. IWGP, siendo esta lucha la tercera vez que ponía en juego el título.

En el resultado más sorpresivo de la jornada, SANADA doblegó a Kazuchika Okada y se apoderó del Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP, convirtiéndose en el sexto monarca en la historia del cetro principal de NJPW. SANADA festejó su hazaña con sus compañeros de Just 5 Guys. Su ex compañero en LIJ, Hiromu Takahashi lo felicitó y solicitó un combate por el título, pero Yoshinobu Kanemaru lo encaró y le pidió a Takahashi una oportunidad por el Campeonato de Peso Jr.



Los resultados completos son:

NJPW “SAKURA GENESIS 2023”, 08.04.2023

Tokyo Ryogoku Kokugikan

Asistencia: 6,510 Espectadores

1. Grand Prix Winning Commemoration Special Six Man Tag Match: Minoru Suzuki, Toru Yano y Great-O-Khan vencieron a Hiroshi Tanahashi, El Desperado y YOH (13:10) con un Horizontal Cradle de Yano sobre Tanahashi.

2. Jeff Cobb, Aaron Henare y Francesco Akira derrotaron a “King of Darkness” EVIL, Yujiro Takahashi y SHO (8:01) con la Tour of the Island de Cobb sobre SHO.

3. Taichi, Yoshinobu Kanemaru y DOUKI vencieron a Tetsuya Naito, Shingo Takagi y BUSHI (9:20) con la Figure-Four Leglock de Kanemaru sobre BUSHI.

4. David Finlay, KENTA y El Phantasmo derrotaron a Tama Tonga, Hikuleo y Master Wato (8:46) con un CR II de Phantasmo sobre Wato.

5. IWGP Women’s Title, 3 Way Match: Mercedes Moné (c) venció a AZM y Hazuki (13:53) con un Moné Maker sobre AZM defendiendo el título

6. NJPW World TV Title: Zack Sabre Jr. (c) derrotó a Shota Umino (13:35) con un Jackknife Hold defendiendo el título

7. IWGP Tag Team Title: Mark Davis y Kyle Fletcher vencieron a Hirooki Goto y YOSHI-HASHI (c) (15:30) cuando Fletcher colocó espaldas planas a Goto tras la Coriolis conquistando el título

8. IWGP Jr. Heavyweight Title: Hiromu Takahashi (c) derrotó a Robbie Eagles (13:35) con la TIME BOMB II defendiendo el título

9. IWGP World Heavyweight Title: SANADA venció a Kazuchika Okada (c) (26:58) con un Deadfall – conquistando el título.