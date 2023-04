NJPW: Firma de contratos “Sakura Genesis 2023”

New Japan Pro Wrestling llevó a cabo la firma pública de los contratos para su magno evento “Sakura Genesis 2023”.

► “Sakura Genesis 2023” Firma pública de contratos

En dicho acto protocolario se dieron cita los campeones y retadores de los cinco campeonatos que se pondrán en juego en el Ryogoku Kokugikan. Presidió el acto, Naoki Sugabayashi en su carácter de director de NJPW.

Las primeras en aparecer fueron las luchadoras que se medirán por el Campeonato Femenil IWGP. La actual monarca, Mercedes Moné y sus retadoras AZM y Hazuki. Las tres coincidieron en que brindarán una lucha emocionante y explosiva. Sin embargo, el enojo de Moné fue evidente cuando AZM le reclamó por la mala pronunciación que la monarca hizo de su nombre.

En seguida, aparecieron Zack Sabre Jr. y Shota Umino. Éste reclamó que el inglés tenga un título que fue creado para la nueva generación de luchadores, como él. Pero Sabre le respondió que era un llorón y no cederá tan fácilmente su primer título individual.

Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI) y Aussie Open (Kyle Fletcher y Mark Davis) se encararon por última vez antes de la lucha por el Campeonato de Parejas IWGP. Aussie Open se declararon listos para la primera vez que lucharán por el título en Japón y señalaron que son los más ansiosos por la victoria. Por su parte, Bishamon señalaron que piensan llevar el título a un nivel más alto y ellos serán una especie de tifón que arrasará todo hasta Australia.

Tocó turno a Hiromu Takahashi y Robbie Eagles quienes se sentenciaron mutuamente y confirmaron que esta será la lucha definitiva, para confirmar quien es el mejor de la categoría.

Por último, Kazuchika Okada y SANADA firmaron su contrato correspondiente. El retador está dispuesto a demostrar que es el rival ideal, tal como una vez lo nombrara Okada. En ese entonces, él no se sentía así; pero las cosas han cambiado. Mientras que Okada, pretende asegurar su hegemonía con el cinturón principal de NJPW.

Recordando el cartel completo:

NJPW “SAKURA GENESIS 2023”, 08.04.2023

Tokyo Ryogoku Kokugikan

1. Grand Prix Winning Commemoration Special Six Man Tag Match: X, X & X vs. X, X & X

2. Jeff Cobb, Aaron Henare & Francesco Akira vs. “King of Darkness” EVIL, Yujiro Takahashi & SHO

3. Tetsuya Naito, Shingo Takagi & BUSHI vs. Taichi, Yoshinobu Kanemaru & DOUKI

4. Tama Tonga, Hikuleo & Master Wato vs. David Finlay, KENTA & El Phantasmo

5. IWGP Women’s Title, 3 Way Match: Mercedes Moné (c) vs. AZM Stardom vs. Hazuki Stardom

6. NJPW World TV Title: Zack Sabre Jr. (c) vs. Shota Umino

7. IWGP Tag Team Title: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI (c) vs. Kyle Fletcher y Mark Davis

8. IWGP Jr. Heavyweight Title: Hiromu Takahashi (c) vs. Robbie Eagles

9. IWGP World Heavyweight Title: Kazuchika Okada (c) vs. SANADA