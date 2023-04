“Eso no se ha hablado. ¿Sucederá? Tal vez. Tal vez no. Eso no es algo de lo que no se haya hablado en absoluto en este momento y ciertamente no iba a ser como, su caso judicial terminó, aparece de nuevo en AEW Dynamite“. Comenzando marzo, Matt Hardy comentaba esto sobre el posible retorno de Jeff Hardy a AEW. Ello después de que el juicio terminara. Recordemos que el Enigma Carismático fue sentenciado a cumplir 38 días en la cárcel. Además, tendrá libertad condicional durante 24 meses y una multa de 4,000 dólares y tendrá que pagar 586 dólares por costos judiciales. Su licencia de conducir será suspendida por 10 años y su auto tendrá restricciones de movimiento.

> Matt Hardy habla de Jeff Hardy

Más recientemente, hablando con Isiah Kassidy, el veterano luchador compartía lo siguiente sobre su hermano:

“Jeff acaba de someterse a una cirugía ocular. Sus ojos estaban un poco descentrados, probablemente se deba al desgaste y a los golpes en el cuerpo. Tuvieron que trabajar en algunos ligamentos y tendones en uno de sus ojos. Entonces corrigieron eso [con] cirugía y dijeron que probablemente en cinco, seis semanas, debería estar bien. Así que espero que después de eso, ahora que está dejando atrás toda esta situación, lo veamos de regreso pronto. Eso espero, hombre. Crucemos los dedos. Tal vez dentro de seis u ocho semanas, con suerte podremos ver algo de Jeff Hardy en AEW“.

Son grandes noticias, sin ninguna duda. ¿En mes y medio o dos meses Jeff Hardy podría volver? Ojalá.

¿Crees que Jeff Hardy volverá a AEW?