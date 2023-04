Booker T está ilusionado como un niño con WWE-UFC

No faltan quienes están ilusionados con la situación WWE–UFC después de la venta de la compañía luchística a Endeavor. También hay muchos que están expectantes con respecto a qué va a suponer realmente para la misma. En cambio, nadie parece descontento, puesto que la verdad es que más allá de la venta no se sabe nada concreto sobre si cambiará algo o no en el hasta ahora imperio McMahon. Cambiar sí van a cambiar muchas cosas, obviamente, pero hay que separar lo que pasa en las oficinas con lo que pasa en los encordados, aunque al final una cosa tiene relación con la otra.

> Booker T habla de WWE-UFC

Tras conocer muchas opiniones, vamos ahora con lo que piensa Booker T, acerca de lo cual el miembro del Salón de la Fama estuvo hablando recientemente en su podcast, The Hall of Fame. El también comentarista de NXT dice estar ilusionado como un niño. Probablemente es él quién más contento se ha mostrado hasta ahora con la gran noticia.

“Me encanta, hombre. Necesito entradas para todos los grandes espectáculos de UFC. Quiero decir, ya sabes, quiero estar en los scrums de los medios. Quiero estar allí, viajar en el lugar… Esto me acerca un poco más a algo que amo tanto”.

