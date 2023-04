¿Qué está pasando con Santana actualmente en AEW?

Santana luchó por última vez el 29 de junio de 2022, cuando formó parte del combate Blood And Guts del especial de AEW Dynamite del mismo nombre. Entonces, el luchador sufrió una lesión: “El miembro de Proud & Powerful se marchó en el evento Blood & Guts, ya que cayó durante el combate y fue llevado para recibir atención médica“, escribió Sapp en Fightful Select. “Desde entonces, los detalles han sido escasos. Fuentes de AEW indicaron la semana pasada que Santana había sufrido una lesión en el ligamento cruzado anterior. Estuvo en un evento en Puerto Rico este fin de semana para ceder un título, y fue visto con muletas. Además, nos han dicho que hizo saber a algunas personas allí que aún no se había operado“.

> ¿Qué está pasando con Santana?

También entonces ya se ha hablada de la posibilidad de que abandonara la compañía, así como de su ruptura con Ortiz debido a la mala relación entre ellos. Pero en los diez meses que han pasado no hemos tenido ninguna novedad sobre la situación del luchador. Hoy en cambio tenemos novedades gracias a nuestros compañeros de Fightful, que nos informan de que Santana todavía está bajo contrato con AEW y ha estado recibiendo su salario durante su lesión. Apuntan además que se desconoce en estos momentos cuando expira su acuerdo con AEW. Mientras tanto, sigue “fuera de los planes”. No se espera que vuelva pronto a la programación pero al mismo tiempo sigue siendo un All Elite así que podría hacerlo próximamente.

¿Echas de menos a Santana en AEW?