AEW DYNAMITE 5 DE ABRIL 2023 .— El pasado 15 de marzo en Dynamite, The House of Black logró una exitosa defensa al Campeonato Mundial de Tríos AEW ante The Jericho Appreciation Society y ante The Elite. Durante la lucha, Julia Hart, parte del grupo campeón, estuvo interviniendo, así que Anna Jay, del grupo de Jericho, apareció para ponerla en su lugar. Después de eso, Jay retó a Hart a un mano a mano, el cual engalanará el episodio de Rampage de este viernes. La acción de AEW Rampage se emite desde el Ryan Center, en Kingston, Rhode Island.

The Acclaimed (Max Caster y Anthony Bowens, con Daddy Ass) rechazaron unirse a la Jericho Appreciation Society, así que los rudos quieren hacerlos pagar. Por lo pronto, este viernes Bowens y Caster tendrán que enfrentar a Matt Menard y Angelo Parker.

Ethan Page no fue capaz de derrotar a Hook el pasado miércoles debido a que fue traicionado por Matt Hardy y por Isiah Kassidy. Page no quedó conforme, y en este episodio tendrá una revancha contra el Campeón FTW.

Darby Allin está buscando una oportunidad por el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW ante MJF, así que al igual que los otros aspirantes (“Jungle Boy” Jack Perry y Sammy Guevara) tiene que hacer méritos. Este viernes lo veremos enfrentando en mano a mano a Lee Moriarty.

Jade Cargill y Taya Valkyrie se sentarán a discutir la situación sobre el remate que usan ambas. Cargill lo ha usado con el nombre de Jaded, mientras que Valkyrie lo nombra Road to Valhalla. ¿Lograrán conciliar?

Además, Swerve Strickland tiene un importante anuncio que dar a conocer.

AEW Rampage 7 de abril 2023

La cobertura en vivo inicia a las 8:00 pm, hora del centro