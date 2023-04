AEW DYNAMITE 5 DE ABRIL 2023 .— Austin Gunn y Colten Gunn, los Campeones Mundiales de Parejas AEW, aceptaron darles FTR una oportunidad titular. Sin embargo, hay una condición para Dax Harwood y Cash Wheeler: Si no logran ganar, tendrán que abandonar la empresa. Los fans de AEW están preocupados, pues este miércoles podría ser la última vez que los vean en acción. ¿Podrán vencer a The Gunns? La acción de AEW Dynamite se emite desde la UBS Arena, en Elmont, New York.

No será la única lucha titular, pues la Campeona Mundial, Jamie Hayter, aceptó enfrentar a Riho con el título en juego en un duelo sin rivalidad de por medio, pues ambas están en el mismo bando en la guerra contra las Outcasts.

The House of Black (Malakai Black, Buddy Matthews y Brody King, con Julia Hart) expondrán el Campeonato Mundial de Tríos AEW ante Orange Cassidy y los Best Friends (Chuck Taylor y Trent Beretta).

Por fin veremos el choque entre Juice Robinson y Ricky Starks. El odio de Robinson hacia Starks no ha dejado de crecer, así que se espera una cruenta batalla.

Matt Hardy consiguió para Ethan Page un mano a mano con Hook. ¿Será capaz Page de frenar al imbatible joven.

En una lucha de altos vuelos, Sammy Guevara enfrentará al enmascarado mexicano Komander, quien viene de dar una tremenda lucha contra Hijo del Vikingo en ROH Supercard of Honor.

Además:

The Acclaimed (Max Caster y Anthony Bowens, con Daddy Ass) decidirá si se unen o no a la Jericho Appreciation Society.

El Campeón Mundial de Peso Completo AEW, MJF, celebrará el Día de MJF.

Estará presente el temible Blackpool Combat Club (Jon Moxley, Bryan Danielson, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta).

Tony Khan tiene un importante anuncio que dar a conocer.

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro