WWE RAW 3 DE ABRIL 2023 .— Lo impensable sucedió en WrestleMania: El Campeón Universal Indisputable WWE, Roman Reigns, logró retener su título ante Cody Rhodes, destruyendo los sueños no sólo de éste, sino de gran parte del Universo WWE, que esperaba ver el fin de la era de terror de The Bloodline. El Jefe Tribal sigue en la cima, y no parece que pueda haber nadie que lo quite de ahí. La acción de la marca roja de WWE se emite desde la Crypto.com Arena, en Los Angeles, California.

Asuka no consiguió derrotar a Bianca Belair, quien se mantiene como la Campeona Raw, y ahora estará en espera de su próxima retadora.

El Raw después de WrestleMania suele ser el más visto del año, así que habrá que esperar muchas sorpresas.

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro