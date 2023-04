Jingliang detalla lesión que lo obligó a salir UFC 287

Li Jingliang está fuera de UFC 287, pero espera evitar un largo descanso después de una lesión. El contendiente de peso welter de UFC recurrió a las redes sociales el fin de semana pasado para hablar sobre la lesión en la columna que lo obligó a retirarse de su pelea con Michael Chiesa, que estaba programada para el pay-per-view del sábado en Miami.

La lesión de Li ocurrió durante su campamento de entrenamiento para UFC 287, aunque escribió que se debe a un “efecto acumulado” y no a un incidente en particular.

Vea la publicación de Instagram de Li a continuación, que incluye una radiografía de su columna vertebral y un video de él recibiendo un diagnóstico.

“Como muchos de ustedes ya saben, me lastimé la columna durante el campamento de pelea y me vi obligado a retirarme de mi pelea contra Michael Chiesa en UFC 287. La lesión fue un efecto acumulado de todo el entrenamiento riguroso al que había sometido mi cuerpo en los últimos meses, especialmente todo el trabajo extra de BJJ y lucha libre que hice para prepararme para vencer a un artista de sumisión. Me sentía extremadamente confiado y nunca estuve tan listo para una pelea cuando ocurrió la lesión.

“Había estado esperando demasiado tiempo por mi momento desde el año pasado, así que traté de superarlo hasta que llegué a un punto en el que el dolor empeoraba y se expandía por toda la parte superior de mi cuerpo; ninguna cantidad de fisioterapia o ibuprofeno fue capaz de solucionar el problema; y mi preparación para la pelea se estancó por completo debido a eso. Cuando los médicos me explicaron lo peligroso que sería para mí seguir superando mis límites, decidí ser inteligente y seguir sus consejos para dejar que mi cuerpo sanara”.

Li continuó explicando que espera evitar la cirugía y que la lesión “curará orgánicamente”. No hay un calendario para el regreso de Li a la acción.

“The Leech” peleó más recientemente en UFC 279 en septiembre pasado, donde perdió por decisión dividida ante Daniel Rodríguez . El jugador de 35 años ha alternado victorias y derrotas en sus últimas seis salidas, con notables victorias por nocaut sobre Muslim Salikhov y Santiago Ponzinibbio .