Michael Chiesa anuncia que está fuera de UFC 287

Michael Chiesa está oficialmente fuera del UFC 287 del sábado. Con el oponente Li Jingliang fuera debido a una lesión en la columna, algunas opciones de reemplazo salieron a la luz pero ninguna se materializó, reveló Chiesa (16-6 MMA, 11-6 UFC) el lunes en “ The MMA Hour ”.

UFC 287 se lleva a cabo el sábado en el Miami-Dade Arena en Miami. El cartel principal se transmite en pay-per-view después de las preliminares en ESPN y las primeras preliminares en ESPN+.

“Hubo (habla de mantenerme en el cartel. No voy a nombrar a los tipos que se les ofreció que la rechazaron, porque era una cuestión de visa y algunos tipos no podían para hacer el peso. No soy ese tipo de persona que sale y grita, como, ‘Fulano lo rechazó’. Mira, soy difícil para cualquiera que pese 170 libras, especialmente si solo tengo un par de semanas para prepararme”.

Una opción que era viable desde la perspectiva de los atletas era Niko Price, a quien Chiesa inclinó su gorra proverbial. Sin embargo, el UFC no optó por seguir ese camino.

“Niko Price estaba presionando mucho para conseguir la pelea, así que quiero darle sus flores. Ese tipo estaba listo y dispuesto a participar, pero creo que UFC tenía otros planes para él”.

Chiesa, de 35 años, no ha competido desde noviembre de 2021 cuando perdió por decisión unánime ante Sean Brady. Con su regreso retrasado aún más, Chiesa dijo que espera ser reprogramado para Jingliang o pelear contra Gunnar Nelson este verano.

“Quiero que ‘Leech’ se recupere. Ojalá él y yo podamos hacerlo en el futuro. Hay un tipo que creo que tenemos en mente y yo también tengo en mente. Me encantaría una pelea con Gunnar Nelson. Creo que es un tremendo competidor. Creo que los estilos hacen las peleas. Sé que está disponible y creo que también está interesado, así que espero que podamos hacer que algo se mueva en esa dirección. Incluso estaría dispuesto a cruzar el charco y pelear con él en Inglaterra en julio. Nunca he hecho todo el asunto de ‘ir a territorio enemigo’, así que creo que sería un desafío divertido”.