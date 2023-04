Pacheco quiere tetralogía con Harrison

Larissa Pacheco pone su mirada en múltiples logros; uno dentro de la temporada y otro fuera. Pacheco (19-4) regresa a la acción el viernes en 2023 PFL 2 en The Theatre at Virgin Hotels cuando se enfrente a la ex campeona de Bellator Julia Budd (16-5). Mientras ella está concentrada en la tarea que tiene entre manos, una gran pelea se avecina.

El elefante en la habitación es una cuarta pelea contra Kayla Harrison (15-1), por supuesto. Si bien a menudo los peleadores minimizan las peleas más allá de la que tienen enfrente en un momento dado, Pacheco no tuvo miedo de cabildear por esta cuando habló el lunes con MMA Junkie Radio.

“La rivalidad existe. Le quité su invencibilidad. Todavía tiene contrato con PFL. Creo que si gano, esa es la pelea. Creo que todos quieren esa pelea. Sé que ella lo quiere. Lo quiero. El evento lo quiere. Creo que es la pelea correcta para hacer. … Me siento muy bien con esa victoria. Es decir, estamos hablando de un atleta que viene de otro deporte y es dos veces medallista olímpico. Ella está en otro nivel. Me las arreglé para vencer a alguien con esas calificaciones. Ella es una gran atleta. Realmente significa mucho para mi.”

Pacheco ha peleado contra Harrison tres veces, todas bajo la bandera de la PFL. Si bien fue Harrison quien ganó los dos primeros encuentros, Pacheco sorprendió al mundo de las MMA en diciembre cuando se convirtió en la primera oponente en derrotar a Harrison. Pacheco lo hizo por decisión unánime y capturó el título de peso ligero femenino de la PFL de 2022 y un premio de $ 1 millón en el proceso.

Ahora, de regreso para otra oportunidad por un título de postemporada y un cheque de pago de siete cifras, Pacheco ingresa a un campo femenil que no presenta a Harrison, una novedad para la promoción desde el inicio del formato de temporada. Pacheco no ve una menor probabilidad de que la pelea suceda, a pesar de que la temporada sirve como barrera en lo inmediato.

Si bien la temporada 2023 presenta pesos pluma femeninos , Pacheco dijo que estaría dispuesta a pasar al peso ligero y enfrentar a Harrison en la misma categoría de peso que los otros tres encuentros.

“Probablemente sea más factible hacerlo en 155. Es más cómodo para todos. Ella es muy fuerte en ese peso. Yo también sería más fuerte. Creo que sería un mejor enfrentamiento, así que creo que 155 sería el peso correcto para hacerlo”.