AEW BATTLE OF THE BELTS VI .— La sexta edición de Battle of the Belts nos ofrece una defensa de Orange Cassidy al Campeonato Internacional AEW. Su retador es el talentoso mexicano Dralístico, miembro de La Facción Ingobernable. Dado que es más que probable que Rush y Preston Vance quieran ayudar al enmascarado, habrá que esperar que Chuck Taylor y Trent Beretta le cuiden las espaldas al campeón. ¿Quién saldrá con el triunfo? La acción de AEW se emite desde el Ryan Center, en Kingston, Rhode Island.

La invencible Campeona TBS, Jade Cargill, tendrá otra defensa de su título. Su retadora es nada menos que Billie Starkz, quien aunque llegará con esperanzas, no tiene muchas probabilidades de salir victoriosa.

Además, los Lucha Brothers (Penta el Zero Miedo y Rey Fénix) expondrán el Campeonato Mundial de Parejas ROH ante Powerhouse Hobbs y QT Marshall.

La cobertura en vivo inicia a las 9:00 pm, hora del centro