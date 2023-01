AEW BATTLE OF THE BELTS V .— La quinta edición de Battle of the Belts nuevamente es transmitida en viernes, en vivo, después de Rampage, y una vez más será defendido el Campeonato del Atlántico AEW en una lucha que podría ser el punto final de una añeja rivalidad. Orange Cassidy tendrá como retador a Kip Sabian, quien además de haber atormentado a Cassidy por largo tiempo, ha tenido a este título en la mira desde que los inicios del mismo. ¿Será éste el momento de su coronación? La acción de AEW se emite desde el Veterans Memorial Coliseum, en Portland, Oregon.

En las otras luchas titulares que redondean este especial, veremos a Jade Cargill defender el Campeonato TBS ante Skye Blue.

Además, debido al final polémico del pasado miércoles, The Acclaimed (Max Caster y Anthony Bowens, con Daddy Ass), volverán a exponer el Campeonato Mundial de Parejas AEW ante Jay Lethal y Jeff Jarrett.

AEW Battle of the Belts V

La cobertura en vivo inicia a las 10:00 pm, hora del centro