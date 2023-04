Heat Up: “It Won’t to Heat Up in Okinawa”

“It Won’t to Heat Up in Okinawa” fue el nombre de la función que Heat Up presentó en el Naha Bunka Tenbuskan.

► “It Won’t to Heat Up in Okinawa”

Este evento forma parte de los festejos de los diez años de la empresa, por lo que se contó con la participación de invitados de la escena independiente.

En combate individual, Tiran SHisa sometió a Hajima en poco más de nueve minutos de acciones.

En choque de tercias, Churaumi Saver, Hibiscus Mii y K-JAX fueron contundentes contra TAMURA, Daichi Sato y Yuki Hatano.

Siguió una confrontación de parejas donde Daisuke Kanehira y Hiroki Sakai fueron contundentes ante Ultra Soki y Shuri Joe.

En el turno principal, se dio el encuentro en mano a mano de Gurukun Mask y Reimu Imai, quenes batallaron por cerca de diecinueve minutos, hasta que el emnascarado se impuso.

Los resultados completos son:

HEAT UP “HEAT UP 10TH ANNIVERSARY & TAMURA DEBUT 20TH ANNIVERSARY TOUR ~ IT WON’T HURT TO HEAT UP IN OKINAWA ~”, 26.03.2023

Naha Bunka Tenbuskan

Asistencia: 203 Espectadores

1. GOSAMARU venció a Prince Kawasaki (9:37) con un Small Package.

2. Tiran SHisa derrotó a Hajima (9:17) con un Crab Hold.

3. Churaumi Saver, Hibiscus Mii y K-JAX derrotaron a TAMURA, Daichi Sato y Yuki Hatano (11:28) con un SHowa Break de Saver sobre Hatano.

4. Daisuke Kanehira y Hiroki Sakai vencieron a Ultra Soki y Shuri Joe (11:50) con la Black Country de Kanehira sobre Joe.

5. Gurukun Mask derrotó a Reimu Imai (18:24) con un Vertical-Drop Brainbuster.