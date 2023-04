“Road to Sakura Genesis 2023” de New Japan Pro Wrestling se presentó por segundo día en el Tokyo Korakuen Hall.

► “Road to Sakura Genesis 2023”

En confrontación de tercias, Los Ingobernables de Japon (Hiromu Takahashi, Shingo Takagi y Tetsuya Naito) superaron a TMDK (Kosei Fujita, Robbie Eagles y Zack Sabre Jr.). Destacó la rivalidad entre Takahashi y Eagles como previo a su duelo de campeonato.

La dupla de ensueño (Hiroshi Tanahashi y Kazuchika Okada) salieron avantes en su encuentro contra Just 5 Guys (SANADA y Taichi). El Ace of Universe se hizo cargo de Taichi para ganar, pero fuera del ring, SANADA siguió con su encono personal con Okada, quien lo castigó con Skull End hasta que lo noqueó.

En la batalla principal, Strong Style (El Desperado, Minoru Suzuki y Ren Narita) consiguieron la primera defensa del Campeonato de Tercias de Peso Abierto NEVER tras dominar a House Of Torture (EVIL, SHO y Yujiro Takahashi) (c/Dick Togo) los monarcas precedentes a quienes se le brindó revancha directa. Como regla especial, se pudo combatir dentro de toda el área del Korakuen.

Los resultados completos son:

NJPW “ROAD TO SAKURA GENESIS 2023”, 03.04.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 902 Espectadores

1. Great-O-Khan y Aaron Henare vencieron a Tomohiro Ishii y Oskar Leube (11:11) con la Ozora Subaru-Style Hitsuji Koroshi de O-Khan sobre Leube.

2. Tiger Mask, YOH y Master Wato derrotaron a Yoshinobu Kanemaru, DOUKI y TAKA Michinoku (8:51) con un Vendaval de Wato sobre TAKA.

3. Shota Umino, Toru Yano y Ryusuke Taguchi vencieron a El Phantasmo, Taiji Ishimori y Gedo (7:47) con la Oh My & Garankle Hold de Taguchi sobre Gedo.

4. Kyle Fletcher, Mark Davis y Jeff Cobb derrotaron a Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tomoaki Honma (11:32) cuando Davis colocó espaldas planas a Honma tras la Coriolis.

5. Tetsuya Naito, Shingo Takagi y Hiromu Takahashi vencieron a Zack Sabre Jr., Robbie Eagles y Kosei Fujita (14:18) con un Crab Hold de Naito sobre Fujita.

6. Kazuchika Okada y Hiroshi Tanahashi derrotaron a SANADA y Taichi (8:27) con un Samson Clutch de Tanahashi sobre Taichi.

7. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title: Minoru Suzuki, El Desperado y Ren Narita (c) vencieron a “King of Darkness” EVIL, Yujiro Takahashi y SHO (24:43) con la Pinche Loco de Desperado sobre SHO defendiendo el título