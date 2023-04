Esto piensa Kurt Angle del acuerdo WWE-Endeavor-UFC

WWE y UFC funcionarán de ahora en adelante bajo la compañía matriz Endeavor. La venta de la empresa luchística a esta es uno de los temas más candentes tanto en lo relativo a los encordados como a las jaulas; fue muy comentado tanto por peleadores como por Dana White y los medios durante la semana de UFC 287. Ahora conocemos la opinión que tiene Kurt Angle. El miembro del Salón de la Fama estuvo compartiéndola recientemente en su podcast.

> Kurt Angle habla de WWE-Endeavor-UFC

“Es una locura. Un grupo es dueño de ambas compañías ahora. Es ridículo. Es una locura porque cuando luchabas, no se te permitía incursionar en la UFC. Cuando estabas en la UFC, no se te permitía incursionar en la WWE. Si lo hicieras, te rechazarían porque Dana White no quería que alguien bajo contrato con la WWE estuviera en la UFC. Así que había una sensación de que estaban compitiendo, aunque, sinceramente, no estaban compitiendo. Uno es pelea y otro es entretenimiento deportivo, pero por alguna razón, ahora, están juntos, lo cual es una locura”.

“¿Sabes qué? Sin embargo, pueden ayudarse mutuamente. Podrían promocionarse mutuamente. Podría ser bueno“.

¿Estás de acuerdo con Kurt Angle?