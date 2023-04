Saraya se acuerda de Alicia Fox: “Muy subestimada”

Saraya y Alicia Fox fueron compañeras de vestidor en la WWE desde 2011 hasta 2022. Llegaron a compartir el encordado en nada menos que 76 ocasiones, desde sus tiempos en NXT en 2012 hasta cuando ya trabajaban en el elenco principal en 2016. Entre sus luchas más destacadas podemos señalar cuando la Anti-Diva retuvo el Campeonato de las Divas en Payback 2014 o aquel combate PCB contra Team Bella contra Team B.A.D. en SummerSlam 2015. De todas ellas, tuvieron 22 enfrentamientos la una contra la otra.

> Saraya se acuerda de Alicia Fox

Nos acordamos de ellas porque recientemente la ahora guerrera de AEW lo estuvo haciendo de la ahora luchadora retirada mientras hablaba con Josh Martínez en Superstar Crossover. Saraya considera que Alicia Fox nunca recibió el crédito por su buen trabajo y que no solo era una Diva sino buena también en los encordados.

“Así que en realidad publiqué esto recientemente, pero siento que Alicia Fox no recibió sus flores durante mucho tiempo. Porque si miras hacia atrás en sus cosas, todo parece agresivo, pero con ella siempre estuve a salvo. Todas sus luchas fueron buenas. Tienes que volver a verlas. Porque cada vez que luché con ella, me sentí muy, muy segura. Así que sentí que estaba muy subestimada. Además, estaba en la Era de las Divas, así que la gente no le daba ninguna oportunidad. Yo pensba: ‘No, es una diva, posiblemente podría ser una buena luchadora’, pero no, era una gran luchadora“.

