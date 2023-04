BLP At Squared Circle Expo | Resultados e imágenes

Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, ROH) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor. Ahora nos enfocamos en el evento BLP At Squared Circle Expo de la compañía Black Label Pro realizado el 7 de abril en The Wyndham en Indianapolis, Indiana.

**SQUARED CIRCLE EXPO** BLP returns to Indianapolis TONIGHT and will go live shortly with “Black Label Pro at Squared Circle Expo”! Event streaming on https://t.co/WX6kk1yXTW pic.twitter.com/27XNRDR5Lv — Black Label Pro (@BLabelPro) April 8, 2023

> BLP At Squared Circle Expo

Vamos primero con los resultados de las luchas, que contaron con nombres tan reconocidos como Gangrel o Tom Lawlor. E incluso el periodista Sean Ross Sapp entró en acción durante un momento del show. Y más abajo vemos algunas imágenes de lo sucedido en el encordado.

Campeonato de Parejas BLPW : Bang Bros (August Matthews y Davey Bang) vencieron a Twist And Flip (Darren Fly y Nate Kobain) para retener el título

: Bang Bros (August Matthews y Davey Bang) vencieron a Twist And Flip (Darren Fly y Nate Kobain) para retener el título Campeonato de Peso Completo NWP : Nate Matthews venció a Matt Brannigan para seguir siendo el campeón

: Nate Matthews venció a Matt Brannigan para seguir siendo el campeón Tom Lawlor venció a Jake Something

Violence Is Forever (Dominic Garrini y Kevin Ku) vencieron a The Philly Marino Experience (Marino Tenaglia y Philly Collins)

Isaiah Moore venció a Myron Reed

Su Yung venció a Rachel Armstrong

Davey Vega y Shazza McKenzie vencieron a Hysteria (Cole Radrick y Sage Philips)

Sean Ross Sapp atacó a Shazza McKenzie después del combate

Campeonato SCX : Jake Omen venció a Madman Fulton para mantener el cinturón

: Jake Omen venció a Madman Fulton para mantener el cinturón Campeonato Midwest BLP: Joshua Bishop venció a Gangrel para retener el título

My god it was Spawn Ross Sapp 😧 #BLPSCX pic.twitter.com/oLUA6yjEzf — Tyler Edwards (@prince_petty_) April 8, 2023

#BLPSCX certified banger in the works here pic.twitter.com/9crXA6crRr — Uncle Chase Burnett (@UncleChase248) April 8, 2023

